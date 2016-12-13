Анонсы: Самый быстрый Android-смартфон Le Pro3 со Snapdragon 821 будет продаваться в России за 25 тысяч рублей

MForum.ru
13.12.2016,
Китайская компания LeEco добавила в российскую версию своего интернет-магазина смартфон Le Pro3. Напомню, «сердце» этого устройства – актуальный флагманский чипсет Qualcomm Snapdrgon 821, обеспечивающий до 10% превосходства над Snapdrgon 820.
В активе Le Pro3 присутствуют 5,5-дюймовый дисплей разрешением 1920х1080 точек с защитным стеклом Gorilla Glass 3, 4 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 4070 мАч. Фоточасть новинки включает в себя 16 Мп тыловую камеру с апертурой f/2.0 и 8 Мп камеру на передней панели. Также можно отметить поддержку NFC, LTE, технологии Dolby Atmos, дактилоскопический сенсор и порт USB Type C. Работает Le Pro3 под управлением EUI 5.8 на базе Android 6.0. Цена на российском рынке – 24 990 рублей, что делает этот аппарат весьма привлекательным.
© Антон Печеровый,
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