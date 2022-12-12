Отечественное оборудование: МТС не планировал закупить электронные компоненты у Элемента вместо заключения форвардного контракта

MForum.ru
12.12.2022,
Сегодня оператор опровергает информацию, которая опубликована газетой Ведомости.
"МТС не вела переговоров с ГК «Элемент» ни о покупке телеком оборудования, ни о поставке электронно-компонентной базы. Подобных предложений на согласование в правительство компания также не выдвигала", - сообщила пресс-служба МТС в ответ на мой запрос.
Ведомости в своей публикации утверждают, что МТС планировал договориться с ГК "Элемент" о поставке электронных компонентов, чтобы избежать заключения форвардного контракта. И правительство, якобы, этот вариант не согласовало. Как видим, МТС официально отрицает такой сценарий.
Что же происходит на самом деле?
Нет сомнений в том, что все крупные операторы России будут вынуждены участвовать в финансировании и затем в постепенном внедрении отечественного оборудования. Участие операторов необходимо, как в экономическом смысле, так и для того, чтобы обеспечить непрерывные испытания вновь разработанных изделий в реальных условиях сети с передачей выявленных проблем и недочетов производителям оборудования для того, чтобы шел процесс оперативной доработки. Только в формате разработки в тандеме с операторами можно надеяться на получение хоть сколько-то жизнеспособных отечественных решений 2G/4G/5G. Формат форвардного контракта в данном случае - не самый удачный, но другого способа решения проблемы, к сожалению регулятор не нашел.
Так что интрига, если где-то и сохранятся, то только - с кем именно МТС заключит форвардные контракты.
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теги: МТС отечественное оборудование форвардные контракты
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