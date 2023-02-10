Развитие сетей: МТС обеспечила мобильный интернет в новом терминале аэропорта Толмачево в Новосибирске

MForum.ru
10.02.2023,
МТС сообщает, что обеспечила полное LTE покрытие внутри нового пассажирского терминала Толмачево в Новосибирске, площадь которого - более 58 тыс. кв.м. По заявлению компании, обеспечены скорости до 150 Мбит/с. Также проведенные работы положительно сказались на скоростях доступа на территории взлетно-посадочной полосы и на привокзальной площади.
«Мы рады принять участие в «оцифровке» такого масштабного и стратегически важного проекта. Новый терминал соответствует столичному статусу Новосибирска и отвечает международному уровню, в том числе в части оснащения цифровой инфраструктурой. Запуск indoor-покрытия МТС создает максимально комфортные условия как для работников аэропорта, так и для пассажиров, а высокоскоростной мобильный интернет послужит базой для внедрения «облака», интернета вещей, использования Big Data и других технологий для цифровизации аэропорта и развития бизнеса», – сказал технический директор МТС в Новосибирской области Андрей Арендаренко.
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теги: МТС Новосибирская область Толмачево indoor развитие сетей
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