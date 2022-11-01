Развитие сетей: МегаФон расширил и улучшил покрытие 4G на территории аэропорта Толмачево в Новосибирске

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Развитие сетей: МегаФон расширил и улучшил покрытие 4G на территории аэропорта Толмачево в Новосибирске

01.11.2022, MForum.ru

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МегаФон рассказывает об установке дополнительных базовых станций, что позволило расширить площадь покрытия сети оператора на прилегающей территории строящегося аэровокзального комплекса, а также повысить среднюю скорость мобильного доступа к интернету для всех пользователей услугами.

 

 

В расширенную зону покрытия теперь попадает не только новое здание аэропорта, но и подъездные дороги в районе аэропорта, парковочное пространство, перрон терминала. Пиковые скорости достигают 100 Мбит/c. Обеспечивается передача голоса в режиме VoLTE.

После завершения строительства Новосибирский международный аэропорт им. А.И. Покрышкина станет самым большим авиахабом в Сибири, он сможет принимать до 10 млн человек в год. МегаФон в ближайшее время сможет приступить к установке оборудования сотовой связи внутри здания. Это, как ожидается, обеспечит качественные услуги в главном зале и зонах регистрации, вылета и прилета, в "чистой" зоне, багажном отделении, на торговых площадях и в служебных помещениях.

С начала 2022 года число пассажиров с симками МегаФона выросло в аэропорту Новосибирска в 1.5 раза, количество вызовов увеличилось на 17%, а потребление интернет-трафика - на 50%. Мне, признаться, не очень понятны эти цифры. Рост числа абонентов в 1.5 раза коррелирует с ростом потребления трафика на 50%, это ожидаемо. А вот рост количества вызовов только на 17% на фоне роста количества пассажиров на 50% меня немного удивил. Выходит, популярность голосовой связи заметно упала в этом году, можно предположить, что частично это объясняется популярностью текстинга через мессенджеры, а частично - все более активным пользованием мессенджеров и для голосовой связи.

«Обновленный аэровокзальный комплекс в Новосибирске станет одним из самых крупных аэропортов России, поэтому для нас очень важно обеспечить его современными технологиями сотовой связи. При проектировании телеком-инфраструктуры мы учитывали особый “профиль” этого объекта: повышенную нагрузку на сеть, особые требования к безопасности и стабильности работы оборудования. Наши инженеры прикладывают все усилия, чтобы уже к моменту официального открытия нового терминала новосибирцы и гости региона могли с максимальным комфортом проводить время в ожидании рейса: смотреть фильмы, слушать музыку онлайн или решать рабочие вопросы с помощью любых цифровых сервисов», — комментирует Денис Трофимчук, директор МегаФона в Новосибирской области.

Развитие сети МегаФон в международном аэропорту Новосибирска - результат соглашения МегаФона и Правительства Новосибирской области.

пресс-релиз МегаФон

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теги: #Новосибирская область #МегаФон #развитие сетей  

© Алексей Бойко, MForum.ru

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