Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Lava Agni 2 5G

MForum.ru
15.02.2023,
Lava выпустила смартфон Agni 5G в Индии в ноябре прошлого года. Однако уже в ближайшее время на свет может появиться его приемник.
Предполагается, что Lava Agni 2 5G получит несколько улучшений по сравнению с базовой моделью. Он сохранит 6,5-дюймовый дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Устройство будет оснащаться боковым сканером отпечатков пальцев.
Тыловая камера будет строенной. Ожидается, что основной сенсор будет 50-мегапиксельным с возможностью поддержки OIS. В вырезе экрана будет установлена 16-мегапиксельная селфи-камера.
Основой «железа» Lava Agni 2 5G станет SoC MediaTek Dimensity 1080, что является шагом вперед по сравнению с Dimensity 810, который используется в текущем поколении. Объем ОЗУ вырастет до 8 Гб, встроенной памяти – 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения с помощью слота для карт памяти microSD. Емкость АКБ составит 5000 мАч, будет поддерживаться быстрая зарядка мощностью 44 Вт.
По слухам анонс Lava Agni 2 5G состоится в середине марта или в апреле. Ориентировочная цена колеблется от 20 000 до 25 000 индийских рупий.
© Антон Печеровый,
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