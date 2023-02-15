Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Lava Agni 2 5G

15.02.2023, MForum.ru

Lava выпустила смартфон Agni 5G в Индии в ноябре прошлого года. Однако уже в ближайшее время на свет может появиться его приемник.

Предполагается, что Lava Agni 2 5G получит несколько улучшений по сравнению с базовой моделью. Он сохранит 6,5-дюймовый дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Устройство будет оснащаться боковым сканером отпечатков пальцев.

Тыловая камера будет строенной. Ожидается, что основной сенсор будет 50-мегапиксельным с возможностью поддержки OIS. В вырезе экрана будет установлена 16-мегапиксельная селфи-камера.

Основой «железа» Lava Agni 2 5G станет SoC MediaTek Dimensity 1080, что является шагом вперед по сравнению с Dimensity 810, который используется в текущем поколении. Объем ОЗУ вырастет до 8 Гб, встроенной памяти – 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения с помощью слота для карт памяти microSD. Емкость АКБ составит 5000 мАч, будет поддерживаться быстрая зарядка мощностью 44 Вт.

По слухам анонс Lava Agni 2 5G состоится в середине марта или в апреле. Ориентировочная цена колеблется от 20 000 до 25 000 индийских рупий.