Облачные услуги: Вымпелком поделился успехами beeline cloud - двузначный рост выручки и клиентов

MForum.ru
16.02.2023,
Вымпелком представил подробные данные по развитию своего облачного сервиса. Если коротко, то итоги показывают, что это направление бизнеса компании успешно и показывает динамичный рост.
В 2022 года более 200 крупных компаний разместились в облаке билайн. Это солидный результат на фоне которого уже не так удивительны другие представленные цифры. Впрочем, когда что-то растет "в иксы" раз, это всегда заслуживает внимания. А у beeline cloud сразу несколько направлений деятельности показали рост в x3, x4 и даже в x8 раз.
Так, в 5 раз вырос портфель консалтинговых проектов, пришлось помогать бизнесам в миграции доменных пользователей, построении структуры ролей, организации гибридных инфраструктур, паспортизации сервисов и так далее
Более чем в 3 раза выросло количество запросов от тех, кто хотел получить от облака уже не только набор базовых инструментов, а комплексную услугу с глубоким уровнем поддержки. Так, чтобы на стороне организации закрывались потребности обычных пользователей, а не специально обученных IT-специалистов, причем с учетом специфики заказчика. Причины такого тренда понятны - квалифицированных айтишников и до февраля не хватало, к тому же многие предприятия на рынке России столкнулись с проблемами из-за ухода зарубежных вендоров и недоступностью услуг глобальных провайдеров услуг.
По оценкам компании, со стандартного IaaS заказчики все более переориентируются на комплексную поддержку - от почты и службы каталога (AD - Active Directory) до клиентских сервисов и ИБ. Кроме того, вырос интерес к SaaS сервисам, которые ранее были реализованы на серверах заказчика: SCCM , PKI , ADFS (SSO) и так далее. Выросло число запросов на сопутствующие услуги поддержки - первой, второй линии и управления IT-услугами (ITSM - IT Service Management).
На фоне всех происходящих событий в значительной мере вынужденно вырос интерес к сфере информационной безопасности, выручка от оказания такой услуги, как Secure Email Gateway выросла более чем в 20 раз!
ВымпелКом не забывал о наращивании собственной инфраструктуры - число ЦОД в 2022 году выросло до 8, несмотря на все сложности с закупками серверов и СХД. Суммарный объем хранения данных вырос на 10%, вычислительные мощности - на 60%.
В целом, данные beeline cloud позволяют сделать вывод о том, что большинство компаний, по крайней мере, пока идет речь о клиентах ВымпелКом, на смену решениям ушедших с российского рынка вендоров, предпочли выбирать облачные решения оператора, а не развитие собственного пула серверов и софта. При этом компании делают существенный акцент на защите сети и периметра.
В ВымпелКом уверены, что таким вниманием к своему облачному сервису компания обязана двум основным факторам (помимо внешних):
Не знаю, так это или нет, но приведенные оператором данные о росте количества клиентов и объема оказываемых услуг подтверждают аргументацию компании.
Олег Мотовилов, директор облачного бизнеса ПАО «Вымпелком»:
«В 2022 году и компании, и клиенты столкнулись с многочисленными трудностями, но их, в основной массе, удалось преодолеть. Ситуация на рынке постепенно выравнивается за счет появления новых игроков и эффективных импортозамещающих решений, многие из которых не уступают по своим функциональным возможностям ушедшим с рынка продуктам. В 2023 году импортозамещение продолжит набирать обороты, стабилизируются поставки оборудования, что уже сейчас создает благоприятный фон для развития ИТ-отрасли».
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теги: Вымпелком билайн облачные сервисы облачные услуги ЦОД итоги
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