Развитие сетей: МТС развернула покрытие на территории ледового дворца Кристалл в Москве

17.02.2023, MForum.ru

МТС завершила развертывание системы связи и мобильного доступа к интернету в ледовом дворце Кристалл, который вскоре откроется в Лужниках. Оператор заявляет, что на всей территории комплекса будут доступны услуги мобильного интернета со скоростью доступа до 100 Мбит/с.

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Площадь дворца составляет около 25 тысяч кв.метров. Для формирования качественного покрытия, оператор развернул антенно-распределительную сеть (DAS), которая обеспечивает беспроводное подключение к магистральным линиям передачи данных МТС.

Всего на разных уровнях комплекса установлено около 50 радиоантенн, что позволило сформировать покрытие не только на двух контактах новой арены, но также на трибунах, в фитнес-зоне с бассейном и в других помещениях. Система рассчитана в том числе не резкий рост нагрузки, характерный для массовых мероприятий.

«Спортивные объекты – одни из самых сложных при организации систем связи. Во время соревнований многие болельщики ведут прямые трансляции, в результате чего нагрузка на сеть может вырастать десятикратно. Созданная в новом ледовом дворце сеть даже при максимальном скоплении зрителей обеспечивает качественную работу мобильных сервисов, чтобы спортсмены и болельщики могли свободно вести прямые трансляции, обмениваться фото и видео в социальных сетях и звонить», – отметил технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

пресс-релиз МТС

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теги: МТС развитие сети DAS антенно-распределительная сеть indoor Москва Лужники

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