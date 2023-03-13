Слухи: Infinix Hot 30i показался на живых фото

13.03.2023, MForum.ru

27 марта в Индии ожидается анонс смартфона Infinix Hot 30i. Эта новинка уже становилась героиней утечек, а новые данные включают в себя живые фото устройства.

На изображении, предоставленном Парасом Гуглани (Paras Guglani), демонстрируется смартфон в черном цвете. На задней панели есть ромбовидные узоры, что может означать вариант цвета для издания Black Diamond. Кроме того, подтверждено, что модель белого цвета с аналогичным дизайном называется изданием Diamond White. Предыдущие утечки предполагают, что эта модель может иметь премиальную стеклянную отделку

Два больших выреза предназначены для сенсоров двойной камеры, а меньший вырез – для светодиодной вспышки. Согласно утечке, один из сенсоров получит разрешение 50 Мп. Что касается передней панели, дисплей устройства имеет довольно толстые рамки и вырез, в котором находится фронтальная камера. В части параметров дисплея, речь может идти о 6,6-дюймовой IPS-матрице с частотой обновления 90 Гц. Предыдущие изображения показали, что стороны Infinix Hot 30i плоские.

Согласно официальной странице Hot 30i, устройство будет иметь до 8 ГБ физической и 8 ГБ виртуальной памяти, а также 128 ГБ встроенной памяти. Другие источники предполагают чипсет MediaTek Helio G37, две 50-мегапиксельные тыловые камеры и батарею емкостью 6000 мАч. Серия Hot 30 может также включать другие модели, такие как Hot 30 и Hot 30 Play, и, как сообщается, Infinix разрабатывает Infinix Note 30 VIP.