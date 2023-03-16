Слухи: Infinix GT 10 Pro получит зарядку 260 Вт

MForum.ru
16.03.2023,
На прошлой неделе Infinix объявила о своей технологии All-Round FastCharge, обеспечивающую скорость проводной зарядки 260 Вт, а также беспроводную зарядку мощностью 110 Вт. Первым устройством с поддержкой этой технологии можете стать Infinix GT 10 Pro.
В отчете MySmartPrice предполагается, что GT 10 Pro будет оснащен изогнутым 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц. Ожидается, что устройство получит чипсет MediaTek Dimensity 9000, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. На задней панели разместится датчик основной камеры разрешением 200 МП с поддержкой OIS. В программной части речь идет об Android 13.
Ожидается, что Infinix GT 10 Pro будет оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч. Напомню, Infinix использовала аккумулятор емкостью 4400 мАч для тестирования своего решения мощностью 260 Вт. Этот аккумулятор удалось полностью зарядить его менее чем за 8 минут, таким образом время полной зарядки GT 10 Pro составит 10 минут. Кроме того, в отчете упоминаются планы Infinix отказаться от линейки устройств Zero в пользу новой серии GT.
© Антон Печеровый,
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