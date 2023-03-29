M2M: МТС: В Петербурге и Ленобласти спрос на умные устройства вырос на 10%

MForum.ru
29.03.2023,
По итогам 2022 года в абонентской базе МТС количество SIM-карт M2M увеличилось в Санкт-Петербурге и в Ленобласти на 10% год к году.
Чем интересовались особенно: умными розетками, датчиками "контроля микроклимата", камерами видеонаблюдения. На все эти устройства спрос в регионе вырос почти на треть, заявляет оператор. В компании Гольфстрим, входящей в экосистему МТС, также отмечают рост интереса в регионе к "безопасному дому". Спрос на датчики от бытовых аварий вырос на 85%, особенно на датчики дыма - из в 2022 году устанавливают вдвое чаще.
Корпоративный сегмент также демонстрирует рост интереса к "умным системам" для удаленного мониторинга и управления транспортом, учета энергоресурсов, системам безопасности и охраны автомобилей или помещений. На перечисленные системы пришлось более половины в общем портфеле новых подключений.
Если говорить о разбивке по отраслям, то более других темой M2M интересуются применительно к энергетике и ЖКХ (32%), промышленности (15%), транспорту (12%), недвижимости (10%), ритейлу (8%).
«Последние несколько лет мы наблюдаем повышенный интерес петербургских потребителей к умным устройствам. Особенно востребованы решения для создания умного дома. Мы ожидаем быстрого роста этого рынка в ближайшие годы. Поэтому уже начали развивать комплексные решения для защиты от проникновения, пожара, протечки воды и многого другого на базе компании «Гольфстрим». В планах – работать с девелоперами, помогая еще на этапе строительства наполнить дома цифровыми решениями, чтобы сделать их современными и безопасными для будущих жильцов», – отмечает директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.
По данным аналитиков ONSIDE, объем подключений к M2M платформам российских операторов мобильной связи, объем подключений к M2M-платформам вырос в 2022 году с 11,1 млн до 14,3 млн, то есть на 29%. По итогам 2022 года на долю МТС пришлось 47% от общего объема M2M подключений на рынке M2M, то есть примерно 6,7 млн абонентов, за год прирост абонбазы составил 23%.
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теги: число M2M подключений Санкт-Петербург Петербург Ленобласть оценки аналитика
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