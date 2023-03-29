M2M: МТС: В Петербурге и Ленобласти спрос на умные устройства вырос на 10%

MForum.ru

M2M: МТС: В Петербурге и Ленобласти спрос на умные устройства вырос на 10%

29.03.2023, MForum.ru

По итогам 2022 года в абонентской базе МТС количество SIM-карт M2M увеличилось в Санкт-Петербурге и в Ленобласти на 10% год к году.

Чем интересовались особенно: умными розетками, датчиками "контроля микроклимата", камерами видеонаблюдения. На все эти устройства спрос в регионе вырос почти на треть, заявляет оператор. В компании Гольфстрим, входящей в экосистему МТС, также отмечают рост интереса в регионе к "безопасному дому". Спрос на датчики от бытовых аварий вырос на 85%, особенно на датчики дыма - из в 2022 году устанавливают вдвое чаще.

Корпоративный сегмент также демонстрирует рост интереса к "умным системам" для удаленного мониторинга и управления транспортом, учета энергоресурсов, системам безопасности и охраны автомобилей или помещений. На перечисленные системы пришлось более половины в общем портфеле новых подключений.

Если говорить о разбивке по отраслям, то более других темой M2M интересуются применительно к энергетике и ЖКХ (32%), промышленности (15%), транспорту (12%), недвижимости (10%), ритейлу (8%).

«Последние несколько лет мы наблюдаем повышенный интерес петербургских потребителей к умным устройствам. Особенно востребованы решения для создания умного дома. Мы ожидаем быстрого роста этого рынка в ближайшие годы. Поэтому уже начали развивать комплексные решения для защиты от проникновения, пожара, протечки воды и многого другого на базе компании «Гольфстрим». В планах – работать с девелоперами, помогая еще на этапе строительства наполнить дома цифровыми решениями, чтобы сделать их современными и безопасными для будущих жильцов», – отмечает директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

По данным аналитиков ONSIDE, объем подключений к M2M платформам российских операторов мобильной связи, объем подключений к M2M-платформам вырос в 2022 году с 11,1 млн до 14,3 млн, то есть на 29%. По итогам 2022 года на долю МТС пришлось 47% от общего объема M2M подключений на рынке M2M, то есть примерно 6,7 млн абонентов, за год прирост абонбазы составил 23%.

пресс-релиз МТС

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: число M2M подключений Санкт-Петербург Петербург Ленобласть оценки аналитика

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

24.03. [Новости компаний] Аналитика: В 2022 году операторы сотовой связи заработали на M2M 11 млрд рублей / MForum.ru

24.03. [Новости компаний] Итоги квартала: МегаФон представил результаты 4q2021 / MForum.ru

27.01. [Новости компаний] IoT: Билайн бизнес прогнозирует активный рост доли подключенных интеллектуальных систем учета ресурсов / MForum.ru

10.11. [Новости компаний] BigData: Ростовский сезон: Исследование МТС - кто из молодежи предпочитает отдыхать на Дону? / MForum.ru

16.06. [Новости компаний] Прогнозы: Ericsson Mobility Report: к концу 2021 года в мире будет 580 млн подключений к сетям 5G / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 5 ms, lookup=0 ms, find=5 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 13:26 ABloud Тема: Сахалинская область (04.12.2007)
[Развитие сетей. Сахалинская область. МегаФон] МегаФон «разогнал» интернет на Курильском побережье 29 марта 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Инженеры оператора завершили работы по ...
Вчера 12:11 ABloud Тема: VoWifi (11.08.2014)
[VoWiFi. Голос через Wi-Fi. Вымпелком. Роуминг] Спрос на услугу VoWiFi (Voice over Wi-Fi) от билайн вырос в 5 раз среди москвичей выезжающих за границу 29 марта 2023 года, Москва, пресс-релиз ...
Вчера 10:13 ABloud Тема: M2M (22.06.2012) (Страницы: 1 2)
[M2M. Санкт-Петербург. Ленобласть] В Петербурге и Ленобласти на 10% вырос спрос на умные устройства 29 марта 2023 г., пресс-релиз МТС через MForum. МТС, цифровая экосистема, сообщает о росте спроса ...
28.03.2023 12:50 ABloud Тема: Камчатский край (04.12.2007)
[Развитие сетей. Камчатский край. МегаФон] МегаФон расширил сеть на берегу Охотского моря 28 марта 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Оператор запустил новую базовую станцию в Устьевом ...
28.03.2023 11:40 ABloud Тема: Амурская область (04.12.2007)
[Развитие сетей. Амурская область. МТС] МТС ускорила интернет для пациентов и медиков в пригороде Свободного 28 марта 2023 г., пресс-релиз МТС, через MForum.ru. МТС модернизировала сеть LTE в ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

30.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A34 дебютировал в Южной Корее / MForum.ru

29.03. [Новинки] Анонсы: В Индии появился смартфон Tecno Spark 10 5G / MForum.ru

29.03. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 12 Turbo представлен официально / MForum.ru

28.03. [Новинки] Анонсы: Honor Play 7T Pro – смартфон на Dimensity 700 / MForum.ru

28.03. [Новинки] Анонсы: Honor Play 7T представлен официально / MForum.ru

27.03. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Tecno Camon 20 Premier 5G / MForum.ru

24.03. [Новинки] Анонсы: Представлены Huawei Watch Ultimate с 1,5-дюймовым дисплеем / MForum.ru

23.03. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Honor X7a / MForum.ru

23.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme 10T с Dimensity 810 и экраном 90 Гц / MForum.ru

22.03. [Новинки] Анонсы: HMD Global представила Nokia C12 Pro / MForum.ru

22.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Huawei Mate X3 / MForum.ru

21.03. [Новинки] Анонсы: iQOO Z7x представлен официально / MForum.ru

21.03. [Новинки] Анонсы: В Китае представлен iQOO Z7 / MForum.ru

20.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Gionee F3 Pro, сочетающий элементы дизайна iPhone и Mi 11 Ultra / MForum.ru

20.03. [Новинки] Анонсы: Honor 70 Lite представлен официально / MForum.ru

17.03. [Новинки] Слухи: Vivo Y78+ получит ёмкую АКБ и строенную тыловую камеру / MForum.ru

17.03. [Новинки] Анонсы: Представлен itel P40 с АКБ 6000 мАч и экраном 6,6 дюйма / MForum.ru

16.03. [Новинки] Анонсы: Realme C33 2023 представлен официально / MForum.ru

16.03. [Новинки] Слухи: Infinix GT 10 Pro получит зарядку 260 Вт / MForum.ru

15.03. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Tecno Pop 7 / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: