M2M: Самокаты - новые массовые абоненты большой четверки

MForum.ru
14.08.2023,
Конечно, речь не только о самокатах, а в целом о быстром росте рынка M2M/iOT - подключений к сетям российских операторов. Поводом об этом поговорить, стал кейс, о котором сообщают Ведомости - самокаты Яндекса, которые появляются в Казахстане будут подключены с помощью модулей, в составе которых - SIM-карты российского оператора ВымпелКом, которые будут работать в роуминге.
Яндекс закупил у билайн уже 70 тысяч карт для использования в самокатах в период с 2021 года. Основная часть этих симок работает в самокатах Яндекс в России, в Казахстане их несколько тысяч. Сервисам кикшеринга подключение обходится примерно в 40 рублей в месяц.
Казахстанский кейс меня занимает мало, его объемы невелики, да и власти этой страны могут потребовать замены российских симок на местные (что будет сложно осуществить, поскольку они запаиваются на платы модулей на заводе в Китае). Интереснее тренд - флот самокатов быстро растет. Сейчас это порядка пары сотен тысяч девайсов, но у крупнейших игроков рынка - серьезные планы, так что уже через пару лет число «подключенных самокатов» может вырасти до полумиллиона.
При этом некоторые устройства оснащены модулем с двумя SIM-картами, что позволяет обеспечить более стабильное подключение. В идеале, конечно, стоило бы дать этим SIM-картам право подключаться к любому из операторов «большой четверки». Опять же, из соображений удобства пользования для потребителей.
В общем и целом, у операторов постепенно растет доля M2M-подключений. И если абонентская база «кожаных мешков» с годами не растет (если не завозить их из Африки, скажем), то количество M2M-подключений демонстрирует выраженную положительную динамику, формируя для операторов растущий поток доходов. И это хорошо.
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теги: тренды самокаты M2M IoT
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