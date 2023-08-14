M2M: Самокаты - новые массовые абоненты большой четверки

14.08.2023, MForum.ru

Конечно, речь не только о самокатах, а в целом о быстром росте рынка M2M/iOT - подключений к сетям российских операторов. Поводом об этом поговорить, стал кейс, о котором сообщают Ведомости - самокаты Яндекса, которые появляются в Казахстане будут подключены с помощью модулей, в составе которых - SIM-карты российского оператора ВымпелКом, которые будут работать в роуминге.

Яндекс закупил у билайн уже 70 тысяч карт для использования в самокатах в период с 2021 года. Основная часть этих симок работает в самокатах Яндекс в России, в Казахстане их несколько тысяч. Сервисам кикшеринга подключение обходится примерно в 40 рублей в месяц.

Казахстанский кейс меня занимает мало, его объемы невелики, да и власти этой страны могут потребовать замены российских симок на местные (что будет сложно осуществить, поскольку они запаиваются на платы модулей на заводе в Китае). Интереснее тренд - флот самокатов быстро растет. Сейчас это порядка пары сотен тысяч девайсов, но у крупнейших игроков рынка - серьезные планы, так что уже через пару лет число «подключенных самокатов» может вырасти до полумиллиона.

При этом некоторые устройства оснащены модулем с двумя SIM-картами, что позволяет обеспечить более стабильное подключение. В идеале, конечно, стоило бы дать этим SIM-картам право подключаться к любому из операторов «большой четверки». Опять же, из соображений удобства пользования для потребителей.

В общем и целом, у операторов постепенно растет доля M2M-подключений. И если абонентская база «кожаных мешков» с годами не растет (если не завозить их из Африки, скажем), то количество M2M-подключений демонстрирует выраженную положительную динамику, формируя для операторов растущий поток доходов. И это хорошо.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: тренды самокаты M2M IoT

--