NB-IoT: МТС внедряет NIDD на сети NB-IoT вместе с Россети Сибирь

MForum.ru
17.04.2023,
МТС и электросетевая компания ПАО "Россети Сибирь" протестировали на сети NB-IoT МТС технологию оптимизации передачи данных NIDD (non-IP data delivery - доставка информации, не основанная на IP). Эта технология позволяет сократить издержки, повысить эффективность и безопасность мониторинга поставок и потребления энергии.
Переход на NIDD сокращает время активного состояния модемов приборов учета, позволяет обслужить больше оборудования в одной локации. Безопасность повышается потому, что взаимодействие с устройствами идут через специальный узел на сети МТС - Service Capability Exposure Function (SCEF), что позволяет снизить вероятность взлома устройства.
Упрощается также настройка приборов учета, поскольку не требуется записывать параметры сервера в модем прибора учета, что упрощает первичную пуско-наладку устройства, ускоряет запуск автоматизированной системы.
«Современный стандарт мобильной передачи данных NB-IoT в приборах учёта дает возможность компаниям обеспечить гарантированный сбор показаний в любой точке России благодаря широкому покрытию сети МТС. А использование преимуществ технологии NIDD обеспечивает работу приборов из труднодоступных мест при высокой концентрации оборудования в одной локации, а также позволяет организовать групповую доставку данных. Мы рассчитываем, что после стандартизации решения его функционал может быть широко востребован организациями и компаниями в сфере энергетики, ТЭК, ЖКХ и промышленности», - прокомментировал руководитель Центра развития сетей и решений на базе устройств интернета вещей МТС Андрей Плавич.
Решение соответствует требования ПП РФ №890 от 19.06.2020 к обмену данными между прибором учета электроэнергии и системой интеллектуального учета. Пока что тестирование идет с использованием проприетарных протоколов передачи данных, но в дальнейшем ожидается перевод сети на протокол СПОДЭС-Lite.
Сеть NB-IoT МТС действует во всех регионах присутствия МТС в России.
Ранее тесты NIDD в России проводил билайн, еще в 2019 году, совместно с компанией "Инфосистемы Джет".
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теги: МТС NIDD NB-IoT
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