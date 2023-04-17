NB-IoT: МТС внедряет NIDD на сети NB-IoT вместе с Россети Сибирь

MForum.ru

NB-IoT: МТС внедряет NIDD на сети NB-IoT вместе с Россети Сибирь

17.04.2023, MForum.ru

МТС и электросетевая компания ПАО "Россети Сибирь" протестировали на сети NB-IoT МТС технологию оптимизации передачи данных NIDD (non-IP data delivery - доставка информации, не основанная на IP). Эта технология позволяет сократить издержки, повысить эффективность и безопасность мониторинга поставок и потребления энергии.

 

 

Переход на NIDD сокращает время активного состояния модемов приборов учета, позволяет обслужить больше оборудования в одной локации. Безопасность повышается потому, что взаимодействие с устройствами идут через специальный узел на сети МТС - Service Capability Exposure Function (SCEF), что позволяет снизить вероятность взлома устройства.

Упрощается также настройка приборов учета, поскольку не требуется записывать параметры сервера в модем прибора учета, что упрощает первичную пуско-наладку устройства, ускоряет запуск автоматизированной системы.

«Современный стандарт мобильной передачи данных NB-IoT в приборах учёта дает возможность компаниям обеспечить гарантированный сбор показаний в любой точке России благодаря широкому покрытию сети МТС. А использование преимуществ технологии NIDD обеспечивает работу приборов из труднодоступных мест при высокой концентрации оборудования в одной локации, а также позволяет организовать групповую доставку данных. Мы рассчитываем, что после стандартизации решения его функционал может быть широко востребован организациями и компаниями в сфере энергетики, ТЭК, ЖКХ и промышленности», - прокомментировал руководитель Центра развития сетей и решений на базе устройств интернета вещей МТС Андрей Плавич.

Решение соответствует требования ПП РФ №890 от 19.06.2020 к обмену данными между прибором учета электроэнергии и системой интеллектуального учета. Пока что тестирование идет с использованием проприетарных протоколов передачи данных, но в дальнейшем ожидается перевод сети на протокол СПОДЭС-Lite.

Сеть NB-IoT МТС действует во всех регионах присутствия МТС в России.

пресс-релиз МТС

Ранее тесты NIDD в России проводил билайн, еще в 2019 году, совместно с компанией "Инфосистемы Джет". 

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МТС NIDD NB-IoT 

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

04.03. [Новости компаний] IoT: МТС и Россети начнут внедрять IoT на объектах "Россети Сибирь" / MForum.ru

02.12. [Новости компаний] IoT: Tele2 и Ericsson обновили облачную платформу IoT для предприятий / MForum.ru

13.11. [Новости компаний] Телеком: IoT без IP от Билайн, Инфосистемы Джет и Oracle / MForum.ru

13.10. [Новости компаний] Non-IP Data Delivery / MForum.ru

25.07. [Новости компаний]  NB-IoT / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 12 ms, lookup=0 ms, find=12 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 13:46 ABloud Тема: VoWifi (11.08.2014)
[Развитие сетей. VoWiFi. Северная Осетия. Вымпелком] Клиенты билайн во Владикавказе могут использовать Wi-Fi для звонков и отправки СМС билайн запустил технологию Voice over Wi-Fi (VoWiFi) во ...
Вчера 13:30 ABloud Тема: Северная Осетия - Алания (04.12.2007)
[Развитие сетей. VoWiFi. Северная Осетия. Вымпелком] Клиенты билайн во Владикавказе могут использовать Wi-Fi для звонков и отправки СМС билайн запустил технологию Voice over Wi-Fi (VoWiFi) во ...
Вчера 11:28 ABloud Тема: NB-IoT (25.07.2015)
[IoT. NB-IoT. NIDD. МТС] МТС и “Россети Сибирь” протестировали новую технологию оптимизации передачи данных на сети NB-IoT 17 апреля 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: ...
14.04.2023 16:58 ABloud Тема: Белгородская область (04.03.2012)
[Развитие сетей. Белгородская область. VoLTE. ВымпелКом] билайн запустил голосовую связь нового поколения в Белгородской области В Белгородской области билайн запустил технологию голосовой связи ...
14.04.2023 12:27 ABloud Тема: Еврейская АО (04.12.2007)
[Развитие сетей. МегаФон. Еврейская АО] МегаФон расширил покрытие 4G в Еврейской автономии 14 апреля 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В столице и пяти районах Еврейской автономной области ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

17.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Vivo S17 и S17 Pro / MForum.ru

17.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 13 Ultra с уникальной камерой представлен официально / MForum.ru

14.04. [Новинки] Слухи: Xiaomi Band 8 – нечто большее, чем просто ношение на запястье / MForum,.ru

14.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Xiaomi Power Bank 10000mAh 22.5W Lite / MForum.ru

14.04. [Новинки] Слухи: Poco F5 и F5 Pro получат три цветовых варианта / MForum.ru

13.04. [Новинки] Слухи: Xiaomi 13T Pro будет базироваться на Dimensity 9200 / MForum.ru

13.04. [Новинки] Слухи: Xiaomi Pad 6 со сдвоенной 50 Мп камерой представят 18 апреля / MForum.ru

12.04. [Новинки] Слухи: Realme 11 Pro и 11 Pro+ будут поддерживать зарядку 67 и 100 Вт / MForum.ru

12.04. [Новинки] Слухи: Huawei Enjoy 60X будет оснащен АКБ емкостью 7000 мАч / MForum.ru

11.04. [Новинки] Слухи: Появилась информация о спецификациях Oppo Reno 10 Pro+ / MForum.ru

11.04. [Новинки] Анонсы: Представлен HTC Wildfire E3 Lite на чипсете Unisoc / MForum.ru

10.04. [Новинки] Анонсы: POCO C51 появился в Индии / MForum.ru

10.04. [Новинки] Слухи: Ключевые спецификации Tecno Camon 20, Camon 20 Pro засветились в Google Play / MForum.ru

07.04. [Новинки] Анонсы: Lava Probuds N31 – бюджетные наушники с 45-ю часами автономности / MForum.ru

07.04. [Новинки] Слухи: Vivo X Fold2 получит Snapdragon 8 Gen 2 и зарядку 120 Вт / MForum.ru

06.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Spark 10C с 6,6-дюймовым HD+ экраном и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

06.04. [Новинки] Анонсы: Объявлена дата анонса Vivo T2 5G and T2x 5G в Индии / MForum.ru

06.04. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 12S и Redmi Note 12 Pro 4G дебютировали в Европе / MForum.ru

05.04. [Новинки] Анонсы: Oppo A1 5G замечен на сайте China Telecom / MForum.ru

05.04. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord Buds 2 – бюджетные наушники с активным шумоподавлением / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: