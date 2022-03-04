IoT: МТС и Россети начнут внедрять IoT на объектах "Россети Сибирь"

MForum.ru
04.03.2022,
Компании МТС и Россети договорились о партнерстве и планируют запустить пилотные проекты по внедрению технологий IoT в систему учета электроэнергии Красноярского края.
МТС обеспечит дистанционный мониторинг и сбор данных с приборов учета электроэнергии ПАО "Россети Сибирь" на базе собственной сети NB-IoT с использованием технологии NIDD (Non-Ip Data Delivery). Как ожидается, это позволит компании оптимизировать процесс мониторинга поставок электроэнергии потребителям и сократит издержки на поддержание работы всей системы. Технология NIDD обеспечит высокую степень безопасности и позволит снизить нагрузку на сеть, при этом увеличив время работы задействованных в инфраструктуре IoT-устройств.
После тестов решения на опытном стенде ПАО "Россети Сибирь", планируется внедрить разработку в автоматизированную информационно-измерительную систему коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Красноярского края.
«Данный проект является результатом работы по исполнению федерального закона №522-ФЗ о развитии систем учета электроэнергии. Важная особенность сети NB-IoT, с помощью которой будет реализован проект, – улучшенная проникающая способность, что обеспечивает устойчивый сигнал даже в труднодоступных для других стандартов связи местах. Также полная автоматизация процесса соответствует законодательным требованиям, вступившим в силу с 2022 года, по обязанности энергетических компаний обеспечивать потребителей интеллектуальными приборами учета», —прокомментировал технический директор МТС в Красноярском крае Вадим Валенко.
Внедрение IoT, как ожидается, позволит отказаться от использования различного промежуточного оборудования, включая устройства сбора и передачи данных, что снизит издержки на поддержку работы всей системы.
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теги: IoT МТС NB-IoT Россети
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