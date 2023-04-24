Облачные сервисы: МТС поддержит совместную работу сотрудников в продуктах МойОфис, размещенных в #CloudMTS

24.04.2023, MForum.ru

Дочерняя структура МТС #CloudMTS запустил услуги, обеспечивающую совместную работу сотрудников в облаке на базе продуктов МойОфис. Для подключения к услуге B2B клиентам предлагают подписывать договор на сайте cloud.mts.ru.

Услуги предоставляются по SaaS-модели, есть варианты набора услуг:

"Почта и Облачный Диск", работа с почтой, контактами, календарями и файлами со встроенным онлайн-редактором документов;

"Профессиональный" - комплекс приложений и систем для профессиональных коммуникаций и работы с документами в облаке и офлайн на различных устройствах.

Решения для бизнес-коммуникаций в облаке могут быть востребованы бизнесами у которых филиалы разбросаны по разным городам, причем сотрудники обмениваются файлами и совместно их редактируют, в том числе, работая удаленно.

Как и практически всегда, когда речь идет об облачных услугах, основной плюс в том, что клиентам не требуется что-то настраивать, независимо от того, какой формат облака выбран - частный, публичный или гибридный, все сделают сотрудники провайдера услуги. Как вариант, можно поставить продукты МойОфис на устройства заказчика. В МТС ожидают роста продаж десктопных решений МойОфис и продуктов на основе облака вплоть до 10-кратного в 2023 году.

«Благодаря #CloudMTS клиент получает не просто популярный офисный продукт, а готовый надежный сервис, которым можно пользоваться сразу через веб-интерфейс или мобильное приложение, возможность оперативно менять количество лицензий в зависимости от задач бизнеса, а также квалифицированную техническую поддержку, специалисты которой прошли профессиональное обучение по продуктам «МойОфис». Все это возможно только при работе с сервисом на инфраструктуре МТС», – комментирует Вера Баева, директор по развитию продуктов #CloudMTS.

пресс-релиз МТС

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теги: МТС #CloudMTS облачные услуги

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