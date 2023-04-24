Облачные сервисы: МТС поддержит совместную работу сотрудников в продуктах МойОфис, размещенных в #CloudMTS

MForum.ru
24.04.2023,
Дочерняя структура МТС #CloudMTS запустил услуги, обеспечивающую совместную работу сотрудников в облаке на базе продуктов МойОфис. Для подключения к услуге B2B клиентам предлагают подписывать договор на сайте cloud.mts.ru.
Услуги предоставляются по SaaS-модели, есть варианты набора услуг:
Решения для бизнес-коммуникаций в облаке могут быть востребованы бизнесами у которых филиалы разбросаны по разным городам, причем сотрудники обмениваются файлами и совместно их редактируют, в том числе, работая удаленно.
Как и практически всегда, когда речь идет об облачных услугах, основной плюс в том, что клиентам не требуется что-то настраивать, независимо от того, какой формат облака выбран - частный, публичный или гибридный, все сделают сотрудники провайдера услуги. Как вариант, можно поставить продукты МойОфис на устройства заказчика. В МТС ожидают роста продаж десктопных решений МойОфис и продуктов на основе облака вплоть до 10-кратного в 2023 году.
«Благодаря #CloudMTS клиент получает не просто популярный офисный продукт, а готовый надежный сервис, которым можно пользоваться сразу через веб-интерфейс или мобильное приложение, возможность оперативно менять количество лицензий в зависимости от задач бизнеса, а также квалифицированную техническую поддержку, специалисты которой прошли профессиональное обучение по продуктам «МойОфис». Все это возможно только при работе с сервисом на инфраструктуре МТС», – комментирует Вера Баева, директор по развитию продуктов #CloudMTS.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МТС #CloudMTS облачные услуги
--
Публикации по теме:
22.04. [Новости компаний] Облачные сервисы: МТС расширила географию зон доступности облака до 11 регионов России / MForum.ru
13.04. [Новости компаний] Облачные услуги: SUNLIGHT начал трансформировать сетевую инфраструктуру на базе решения Cloud SD-WAN / MForum.ru
17.03. [Новости компаний] Информационная безопасность: ВымпелКом запускает облачный файрвол на базе китайского решения Sangfor / MForum.ru
09.03. [Новости компаний] Услуги: МегаФон предлагает B2B клиентам российские ОС на базе Linux в своем облаке / MForum.ru
16.02. [Новости компаний] Облачные услуги: Вымпелком поделился успехами beeline cloud - двузначный рост выручки и клиентов / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor X50i с дисплеем 90 Гц и Dimensity 6020 / MForum.ru
21.04. [Новинки] Анонсы: Флагманский планшет Vivo Pad2 представлен официально / MForum.ru
20.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Pad 6 и Pad 6 Pro представлены официально / MForum.ru
20.04. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 40 Lite – чипсет Unisoc T616 и сдвоенная 50 Мп камера / MForum.ru
20.04. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A24 представлен официально / MForum.ru
19.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Band 8 представлен официально / MForum.ru
18.04. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire E2 Play – экран 6,82 дюйма и чипсет Unisoc / MForum.ru
18.04. [Новинки] Анонсы: Huawei Band 8 представлен официально / MForum.ru
18.04. [Новинки] Анонсы: Huawei Enjoy 60X дебютировал с АКБ емкостью 7000 мАч / MForum.ru
17.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Vivo S17 и S17 Pro / MForum.ru
17.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 13 Ultra с уникальной камерой представлен официально / MForum.ru
14.04. [Новинки] Слухи: Xiaomi Band 8 – нечто большее, чем просто ношение на запястье / MForum,.ru
14.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Xiaomi Power Bank 10000mAh 22.5W Lite / MForum.ru
14.04. [Новинки] Слухи: Poco F5 и F5 Pro получат три цветовых варианта / MForum.ru
13.04. [Новинки] Слухи: Xiaomi 13T Pro будет базироваться на Dimensity 9200 / MForum.ru
13.04. [Новинки] Слухи: Xiaomi Pad 6 со сдвоенной 50 Мп камерой представят 18 апреля / MForum.ru
12.04. [Новинки] Слухи: Realme 11 Pro и 11 Pro+ будут поддерживать зарядку 67 и 100 Вт / MForum.ru
12.04. [Новинки] Слухи: Huawei Enjoy 60X будет оснащен АКБ емкостью 7000 мАч / MForum.ru
11.04. [Новинки] Слухи: Появилась информация о спецификациях Oppo Reno 10 Pro+ / MForum.ru
11.04. [Новинки] Анонсы: Представлен HTC Wildfire E3 Lite на чипсете Unisoc / MForum.ru