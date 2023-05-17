Анонсы: Infinix Note 30i получил чипсет Helio G85, 64 Мп строенную камеру и быструю зарядку 33 Вт

MForum.ru
17.05.2023,
Ожидается, что в этом месяце Infinix анонсирует несколько смартфонов линейки Note 30. Фактически, Infinix Note 30i уже официально представлен без каких-либо официальных объявлений. Устройство появилось на веб-сайте компании со всеми его характеристиками и изображениями. Но информации о цене или доступности устройства пока нет.
Infinix Note 30i оснащен 6,6-дюймовым AMOLED-дисплеем с отверстием в центре. Разрешение экрана FHD+, частота дискретизации касания 180 Гц, частота обновления 60 Гц. Телефон предлагает 92-процентное соотношение площади экрана к корпусу.
Внутри Infinix Note 30i установлен чипсет Helio G85 и 8 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной памяти до 256 ГБ. Новинка поставляется с предустановленной ОС Android 13, на которую наложена оболочка XOS от Infinix.
Note 30i оснащен двумя стереодинамиками от JBL. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. Благодаря функции обратной зарядки Note 30i можно использовать для питания других устройств.
Note 30i оснащен 16-мегапиксельной камерой для съемки селфи. На задней панели у него есть 64-мегапиксельная основная камера и две камеры неизвестного разрешения. Сканер отпечатков пальцев находится на боковом торце. В части защиты от пыли и брызг речь идет о стандарте IP53.
Цена Infinix Note 30i еще не подтверждена. Когда он будет доступен, покупатели смогут получить его в таких оттенках, как Obsidian Black (черный), Variable Gold (золотой) и Impression Green (зеленый). Напомню, более ранние утечки показали, что серия Infinix Note 30 включает в себя несколько моделей, таких как Note 30, Note 30 5G и Note 30 VIP. По слухам эти модели работают на чипсетах Helio G99, Dimensity 6080 и Dimensity 8050 соответственно.
© Антон Печеровый,
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