Анонсы: Представлен Realme Narzo N53 с чипсетом Unisoc и АКБ 5000 мАч

MForum.ru
19.05.2023,
Серию Narzo N пополнил смартфон Realme Narzo N53, обладающий довольно приятным набором спецификаций, включая экран с частотой обновления 90 Гц, основную камеру разрешением 50 Мп и аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой на 33 Вт.
Narzo N53 оснащен 6,74-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. В каплевидном вырезе экрана разместилась фронтальная камера разрешением 8 Мп. Narzo N53 стал третьим телефоном Realme с мини-капсулой Dynamic Island, показывающей информацию о состоянии батареи, использовании данных и данные с шагомера.
Realme использовала чипсет Unisoc T612, который дополняют 4/6 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширениям картами памяти microSD. На задней панели находится 50-мегапиксельная основная камера, разрешение вспомогательного сенсора не сообщается.
В программной части новинка работает под управлением Realme UI T Edition поверх Android 13 и оснащено аккумулятором емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Другие спецификации включают стереодинамики, разъем для наушников и боковой сканер отпечатков пальцев.
Realme Narzo N53 выпускается в цветах Feather Gold и Black. Цены начинаются с 8 999 индийских рупий ($109) за комплектацию 4/64 ГБ и 10 999 индийских рупий ($133) за модель 6/128 ГБ. Открытые продажи Realme Narzo N53 начнутся 24 мая в Realme, Amazon India и розничных магазинах-партнерах.
© Антон Печеровый,
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