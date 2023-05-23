Анонсы: Infinix представил смартфон Note 30

23.05.2023, MForum.ru

Infinix анонсировала три новых смартфона – Note 30, Note 30 5G и Note 30 Pro. Все три модели рекламируются с технологией Infinix All-Round FastCharge, обеспечивающей высокоскоростную зарядку, как проводную, так и беспроводную.

Цены пока не уточняются, но Infinix подтвердила, что все три новинки будут стоить менее 300 долларов, а самый дешевый из них — Note 30 — всего 230 долларов.

Базовая модель серии поставляется с чипсетом Helio G99 и 8 ГБ оперативной памяти. Экран на передней панели представляет собой 6,78-дюймовую ЖК-панель с частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации касания 240 Гц и отверстием для 16-мегапиксельной селфи-камеры.

На задней панели установлена основная камера на 64 МП с датчиком OmniVision OV64B и объективом 6P спереди с апертурой f/1,7. Наряду с этим есть 2-мегапиксельная и AI-камера неизвестного разрешения.

Ключевым преимуществом Infinix Note 30 является зарядка мощностью 45 Вт для аккумулятора емкостью 5000 мАч. Infinix пообещала, что она будет протестирована в течение 1000 циклов, что на 25% больше, чем обычно в отрасли. Смартфон также предлагает обратную проводную зарядку, и технологию PD 3.0.

В активе Infinix Note 30 также присутствуют два динамиками, разработанные JBL. Другие характеристики включают Android 13 из коробки, NFC, аудиоразъем 3,5 мм и лоток для карты micro SD. Note 30 выпускается в трех цветах: черном Magic Black, синем Interstellar Blue и Sunset Gold (оранжевый с золотыми акцентами). В части объема встроенного хранилища присутствуют 2 варианта – 128 ГБ или 256 ГБ.