Анонсы: Infinix Note 30 Pro получит AMOLED-экран и зарядку 68 Вт

23.05.2023, MForum.ru

Флагманом линейки стал Infinix Note 30 Pro, несмотря на то, что он поддерживает только LTE-сети и базируется на чипсете MediaTek Helio G99. Зато он поддерживает проводную зарядку мощностью 68 Вт, обратную и беспроводную зарядку, причем поддерживается и обратная беспроводная зарядка. По словам компании, такое решение является первым в данном ценовом сегменте.

Экран обновлен до панели AMOLED с частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касания 360 Гц. Тыловая камера использует 108 Мп сенсор, аналогично 5G-версии. Однако фронтальная камера заметно улучшена – 32 Мп, причем для нее тоже предусмотрена вспышка.

Отметим, Infinix оснастила Note 30 Pro испарительной камерой для охлаждения, которая включает в себя 10 слоев охлаждающего материала для достижения общей площади 2000 кв.мм. Infinix Note 30 Pro также оснащен двумя динамиками JBL, NFC и 3,5-мм аудиоразъемом внизу. Варианты цвета: черный, золотой, а также градиент, который колеблется между синим и золотым, в зависимости от угла, под которым свет падает на панель.