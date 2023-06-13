Анонсы: Infinix Note 30 VIP представлен официально

13.06.2023, MForum.ru

Семейство Infinix Note 30 пополнил смартфон Infinix Note 30 VIP. Новинка стала преемником Note 12 VIP, который предлагал быструю зарядку мощностью 120 Вт. Но емкость АКБ Infinix Note 30 VIP – 5000 мАч, что на 500 мАч больше, чем у его предшественника. Но мощность проводной зарядки снижена до 68 Вт, зато есть беспроводная мощностью 50 Вт.

Note 30 VIP также оснащен технологией обходной зарядки Infinix. Это позволяет зарядному току обходить аккумулятор на 30 процентов и напрямую питать материнскую плату, уменьшая перегрев во время зарядки и игр. Infinix утверждает, что может снизить температуру на 7 градусов. Кроме того, батарея Note 30 VIP превосходит отраслевой стандарт, сохраняя 80-процентную емкость после 1000 циклов зарядки, что дает пользователям уверенность в течение, как минимум, 3 лет.

Infinix Note 30 5G VIP оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением FHD+ при частоте обновления 120 Гц и максимальной яркостью 900 нит. Основа «железа» чипсет Dimensity 8050, работающий в паре с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Infinix Note 30 оснащен 32-мегапиксельной фронтальной камерой. На задней панели находится 108-мегапиксельный основной сенсор и пара 2-мегапиксельных датчиков. Также отметим двойные динамики, настроенные JBL, сканер отпечатков пальцев в экране, линейный двигатель по оси Z и корпус со степенью защиты IP53.

Стоимость Infinix Note 30 VIP на мировом рынке составляет 299 долларов. Устройство выпускается в двух оттенках – черном Magic Black и градиентном Glacier Blue.