Слухи: Nothing Phone (2) представят 11 июля

MForum.ru
14.06.2023,
Долгожданный Nothing Phone (2) поступит в продажу 11 июля. Эта дата ровно на день раньше запуска Nothing Phone (1), который состоялся 12 июля прошлого года.
Второй телефон от молодого лондонского технологического бренда и преемник Nothing Phone (1) будет представлен в прямом эфире, который начнется в 16:00 по московскому времени (15:00 по Гринвичу).
Nothing Phone (2) будет оснащен чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1, 6,67-дюймовым AMOLED-экраном и аккумулятором емкостью 4700 мАч. Карл Пей также подтвердил, что предстоящее устройство будет получать обновления Android в течение 3 лет и исправления безопасности в течение 4 лет. Ожидается, что с точки зрения дизайна Phone (2) сохранит внешний вид своего предшественника, но с закругленными сторонами.
© Антон Печеровый,
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