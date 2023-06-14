Анонсы: Infinix Note 30 5G – Dimensity 6080 и 108 Мп камера

MForum.ru
14.06.2023,
Infinix представила свое последнее поколение смартфонов среднего класса на индийском рынке. Речь идет об Infinix Note 30 5G, которое обладает некоторыми примечательными характеристиками, несмотря на доступную цену.
Новая модель Note 30 оснащена 6,78-дюймовой ЖК-панелью разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Экран имеет защитное стекло NEG и поддерживает пиковую яркость 580 нит.
Основа аппаратной платформы SoC MediaTek Dimensity 6080 (переименованный в Dimensity 810), который работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища UFS 2.2. Оперативную память можно расширить еще на 8 ГБ с помощью виртуальной памяти, а хранилище – с помощью карты microSD объемом до 2 ТБ.
На задней панели Infinix Note 30 установлена тройная камера, состоящая из 108-мегапиксельного первичного датчика Samsung HM6, 2-мегапиксельного датчика глубины и камеры с искусственным интеллектом. На передней панели находится 16-мегапиксельная селфи-камера.
Камера, несомненно, является одним из основных аспектов этого устройства и предлагает различные полезные функции и режимы, включая режим фильма. Этот режим позволяет снимать видеоролики с добавлением кинематографических элементов. Также есть суперночной режим для сценариев с низким освещением.
Infinix Note 30 5G питается от аккумуляторной батареи емкостью 5000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт. Другие функции включают боковой сканер отпечатков пальцев, разъем для наушников 3,5 мм, защиту от пыли и брызг IP53, XOS 13 на базе ОС Android 13 и двойные динамики со звуком от JBL и Hi Res.
Infinix Note 30 5G доступен в нескольких цветовых вариантах: Magic Black (черный), Interstellar Blue (голубой) и Sunset Gold (золотистый). Он также доступен в двух конфигурациях хранения. Базовая версия 4 ГБ + 128 ГБ стоит 14 999 индийских рупий, а вариант 8 ГБ + 256 ГБ — 15 999 индийских рупий. Infinix Note 30 будет продаваться через Flipkart, первая продажа – 22 июня.
© Антон Печеровый,
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