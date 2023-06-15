Анонсы: Teclast T50 Pro – 11-дюймовый 2К-дисплей, Helio G99 & Android 13 за $180

15.06.2023, MForum.ru

Teclast недавно представила на китайском рынке планшет T50 2023 Edition с 11-дюймовым дисплеем 2K и процессором UNISOC T618. Теперь бренд выпустил планшет Teclast T50 Pro для клиентов по всему миру.

Teclast T50 Pro — это модернизированная версия T50. Сохраняя 11-дюймовый IPS-дисплей T50 с разрешением 2000 x 1200 пикселей, T50 Pro обещает повышенную производительность по сравнению с базовой моделью.

T50 Pro оснащен процессором MediaTek Helio G99, заменяющим Unisoc Tiger T616, установленный в обычном T50. Helio G99 — это производимая TSMC 6-нм SoC среднего класса 4G, которая обеспечивает хороший баланс производительности и эффективности. Это тот же чипсет, который используется в таких смартфонах, как Realme 10, Moto G72, Poco M5 и Samsung Galaxy A24 4G.

Кроме того, T50 Pro может похвастаться 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флэш-памяти UFS 2.2. Он также оснащен слотом для карт Micro SD, поддерживающим расширение памяти до 1 ТБ. Планшет питается от аккумулятора емкостью 8000 мАч, который можно заряжать мощностью до 18 Вт через порт USB Type-C.

Что касается звука, T50 Pro включает в себя четыре динамика, а его камера состоит из 8-мегапиксельной фронтальной камеры и двух 20-мегапиксельных задних объективов. Планшет работает под управлением Android 13 и поддерживает сотовую связь через один слот для нано-SIM-карты. В настоящее время планшет Teclast T50 Pro доступен за 179,99 долларов США в магазине Teclast на AliExpress.