Анонсы: Teclast T60 – 12-дюймовый планшет за 899 юаней

MForum.ru
14.11.2023,
Несколько недель назад Teclast представила Android-планшет T60 на базе чипсета Unisoc T616. Планшет уже появился на различных платформах электронной коммерции по цене 899 юаней (123 доллара США) и официально поступил в продажу.
Новинка получила тонкий и легкий дизайн, металлический корпус толщиной 7,8 мм (279 х 174 х 7,8 мм), а ее вес составляет всего 558 г.
Teclast T60 оснащен 12-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 2000×1200, тонкими рамками толщиной 6,5 мм и высоким соотношением экрана к корпусу (92%). Он поддерживает частоту дискретизации сенсорного экрана 120 Гц и имеет 82-канальную сенсорную матрицу для улучшенного отклика на касание.
Над экраном расположены датчики освещенности и приближения для автоматической регулировки яркости и защиты глаз. Он также может предупреждать пользователей, если они подходят слишком близко к экрану.
Teclast T60 работает под управлением Android 13 и оснащен 12-нм восьмиядерным процессором Unisoc Tiger T616 (2,0 ГГц ядра A75 и A55, Mali-G57). Объем ОЗУ – 8 Гб (и еще 8 Гб виртуальной памяти), объем встроенного хранилища – 256 Гб (с возможностью расширения до 1 ТБ с помощью карты micro SD).
За автономность отвечает АКБ емкостью 8000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 18 Вт. Также отметим поддержку сети 4G VOLTE. Тыловая камера сдвоенная, с 13 Мп основным сенсором, фронтальная – 5 Мп. Обратите внимание, потоковая передача видео с защитой DRM ограничена разрешением 720p.
Teclast T60 поставляется в цвете Deep Space Grey.
© Антон Печеровый,
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