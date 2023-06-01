Анонсы: Teclast T40S – планшет с 2К-дисплеем за 149 евро

MForum.ru
01.06.2023,
В феврале Teclast представила P25T, бюджетный 10-дюймовый планшет по цене менее 100 долларов. Теперь бренд представил Teclast T40S с дисплеем 2K IPS по цене менее 200 долларов.
Teclast T40S оснащен 10,4-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2000 x 1200 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Однако стоит отметить, что планшет не имеет сертификации Widevine L1. Следовательно, он может не поддерживать потоковую передачу HD с таких платформ, как Netflix.
Подобно другим планшетам Teclast, T40S сочетает в себе дисплей с высоким разрешением и чипсет начального уровня. Новинка базируется на MediaTek MT8183, 8-ядерным чипсете, построенным на 12-нм техпроцессе. Он работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти и предлагает 128 ГБ встроенной памяти. Планшет весит 475 г и оснащен аккумулятором емкостью 6000 мАч, а также 5-мегапиксельной фронтальной камерой и 13-мегапиксельной тыловой камерой.
Teclast T40S в настоящее время доступен для покупки на AliExpress по цене $172,29. В эту цену входят дополнительные аксессуары, такие как адаптер питания, USB-кабель и инструмент для SIM-карты. Кроме того, планшет продается на Amazon в определенных странах, включая Германию и Великобританию. В Великобритании планшет Android 12 стоит 129,99 фунтов стерлингов с применением ваучера на 40 фунтов стерлингов, а в Германии он доступен по цене 149,99 евро.
© Антон Печеровый,
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