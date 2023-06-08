Анонсы: Teclast P26T – планшет с 10,1-дюймовым дисплеем на чипсете Allwinner A523

MForum.ru
08.06.2023,
Teclast известен доступными планшетами и ноутбуками. В этот же сегмент нацелен и планшетный компьютер Teclast P26T, купить который можно всего за 499 юаней ($70).
Teclast P26T представляет собой бюджетный планшет с 10,1-дюймовым дисплеем разрешением 1280 x 800 пикселей. Новинка построена на базе SoC Allwinner A523 (8 ядер ARM Cortex-A55, 1,8 ГГц) в паре с 4 ГБ оперативной памяти. В Teclast P26T нет слота для SIM-карты, есть только двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 5.2. Тыловая камера сдвоенная – 5 + 2 Мп. Емкость АКБ – 5000 мАч. ОС – Android 13. Информации о сроках появления Teclast P26T за пределами Китая пока нет.
© Антон Печеровый,
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