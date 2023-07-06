Анонсы: В Индии представлены Narzo 60 и Nazro 60 Pro

MForum.ru
06.07.2023,
Narzo 60 и Nazro 60 Pro — новейшие устройства, выпущенные в Индии. Модель Pro почти идентична недавно выпущенной Realme 11 Pro, с разницей в дизайне задней панели и максимальном объема встроенной памяти до 1 ТБ. Nazo 60 — ребрендинг Realme 11 для рынка Индии.
Narzo 60 Pro оснащен изогнутым 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Narzo 60 получил 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей, также разрешением FHD+, но с более низкой частотой обновления 90 Гц.
Обе новинки оснащены чипсетами MediaTek — Dimensity 7050 на Pro и Dimensity 6020 на Narzo 60. Как уже было упомянуто, дополнением модели Pro является вариант хранения 1 ТБ в сочетании с 12 ГБ ОЗУ.
Сзади Narzo 60 Pro оснащен основной камерой разрешением 100 МП с диафрагмой f/1,75, объективом 26 мм и оптической стабилизацией изображения. Другой модуль на задней панели — это 2-мегапиксельная макрокамера. Narzo 60 использует 64-мегапиксельную основную камеру и 2-мегапиксельную камеру глубины. Оба телефона Narzo 60 загружают Relame UI 4.0 на базе Android 13 и оснащены батареями емкостью 5000 мАч, при этом модель Pro заряжается мощностью до 67 Вт, а не-Pro — до 33 Вт.
Стоимость Narzo 60 начинается с 17 999 индийских рупий за базовую комплектацию 8/128 ГБ и 19 999 индийских рупий за версию 8/256 ГБ.
Nazro 60 Pro стоит от 23 999 индийских рупий за комплектацию 8/128 ГБ. Существует версия 12/256 ГБ за 26 999 индийских рупий и модель с 12 ГБ ОЗУ и 1 ТБ, которая обойдется в 29 999 индийских рупий.
Предварительные заказы на серию Narzo 60 в Индии начинаются 6 июля в 13:00 через интернет-магазин Realme и Amazon India. Открытые продажи запланированы на 15 июля.
© Антон Печеровый,
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