Развитие сетей: МегаФон о развитии в Красноярском крае - Ношино

MForum.ru
15.08.2023,
Как сообщает МегаФон, базовая станция 4G/LTE этого оператора появилась в селе Ношино Абаканского района. Жителям села стали доступны средние скорости мобильного интернета на уровне 30 Мбит/c. Также поддерживается слой GSM.
Стройка базовой станции проводилось в рамках партнерства с районной администрацией и министерством цифрового развития в рамках госпрограммы "Развитие информационного общества".
«МегаФон уже пятый год участвует в проекте по обеспечению связью малых населенных пунктов, и мы видим, как сильно меняется жизнь в селах, когда туда приходит связь. Мобильный интернет и качественный “голос” – это вклад в безопасность, в комфортные условия жизни, в поддержку бизнеса на селе. Мы ценим, что нашу компанию выбирают в качестве надежного партнера для цифрового развития края и стараемся строить и запускать базовые станции в максимально короткие сроки», – говорит директор МегаФона в Красноярском крае Андрей Ким.
«Мы понимаем потребность людей в цифровой коммуникации, поэтому создание инфраструктуры связи идет полным ходом. До конца текущего года в рамках нашей краевой программы жители еще 23 населенных пунктов будут обеспечены сотовой связью и мобильным интернетом, где-то услуги появятся даже раньше установленного срока. Связь и интернет в крае также обеспечивается еще и по федеральной программе – всего в сумме до конца года услугами связи будут обеспечены 110 отдалённых поселений, а это тысячи сельских жителей», – отметил и.о. министра цифрового развития края Николай Распопин.
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теги: МегаФон Красноярский край развитие сетей
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