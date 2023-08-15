Развитие сетей: МегаФон о развитии в Красноярском крае - Ношино

15.08.2023, MForum.ru

Как сообщает МегаФон, базовая станция 4G/LTE этого оператора появилась в селе Ношино Абаканского района. Жителям села стали доступны средние скорости мобильного интернета на уровне 30 Мбит/c. Также поддерживается слой GSM.

Стройка базовой станции проводилось в рамках партнерства с районной администрацией и министерством цифрового развития в рамках госпрограммы "Развитие информационного общества".

«МегаФон уже пятый год участвует в проекте по обеспечению связью малых населенных пунктов, и мы видим, как сильно меняется жизнь в селах, когда туда приходит связь. Мобильный интернет и качественный “голос” – это вклад в безопасность, в комфортные условия жизни, в поддержку бизнеса на селе. Мы ценим, что нашу компанию выбирают в качестве надежного партнера для цифрового развития края и стараемся строить и запускать базовые станции в максимально короткие сроки», – говорит директор МегаФона в Красноярском крае Андрей Ким.

«Мы понимаем потребность людей в цифровой коммуникации, поэтому создание инфраструктуры связи идет полным ходом. До конца текущего года в рамках нашей краевой программы жители еще 23 населенных пунктов будут обеспечены сотовой связью и мобильным интернетом, где-то услуги появятся даже раньше установленного срока. Связь и интернет в крае также обеспечивается еще и по федеральной программе – всего в сумме до конца года услугами связи будут обеспечены 110 отдалённых поселений, а это тысячи сельских жителей», – отметил и.о. министра цифрового развития края Николай Распопин.

пресс-релиз

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МегаФон Красноярский край развитие сетей

--