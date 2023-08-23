Слухи: Infinix Zero 30 5G станет доступен для предзаказа 2 сентября

23.08.2023, MForum.ru

Информация о смартфоне Infinix Zero 30 5G в сети появлялась и ранее. В частности было известно о 50-мегапиксельной селфи-камере, 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти, записи видео 4K и степени защиты IP53. Теперь появилось официальное подтверждение этой модели.

Infinix подтвердила нашу утечку дизайна, создав промо-страницу на своем официальном индийском сайте, раскрыв еще несколько характеристик и показав телефон в новом цвете — зеленом. Вариант зеленого цвета будет называться Rome Green и получит заднюю панель из натуральной кожи. Второй вариант – Golden Hour – получит стеклянную заднюю панель.

Кроме того, Infinix сообщила, что Zero 30 5G будет оснащен 6,78-дюймовым 10-битным изогнутым AMOLED-дисплеем пиковой яркостью 950 нит со 100% покрытием DCI-P3 и затемнением 2160 ШИМ. Экран, защищенный Gorilla Glass 5, получит частоту обновления до 144 Гц, а частота дискретизации сенсорного экрана 360 Гц. Толщина Infinix Zero 30 5G составит 7,9 мм.

Infinix не раскрыла подробную информацию о тыловых камерах Zero 30 5G (кроме подтверждения OIS для основной камеры), но подтвердила информацию о фронтальной камере. Она получит сенсор разрешением 50 Мп, способный записывать 4K-видео со скоростью 60 кадров в секунду. Бренд даже рекламирует ее как «первую в Индии фронтальную камеру разрешением 50 Мп, разрешением 4K и частотой кадров 60 кадров в секунду».

Компания пообещала рассказать больше о смартфоне на своем веб-сайте 25, 28 и 30 августа. Старт приема предварительных заказов – 2 сентября.