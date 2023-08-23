Слухи: Infinix Zero 30 5G станет доступен для предзаказа 2 сентября

MForum.ru
23.08.2023,
Информация о смартфоне Infinix Zero 30 5G в сети появлялась и ранее. В частности было известно о 50-мегапиксельной селфи-камере, 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти, записи видео 4K и степени защиты IP53. Теперь появилось официальное подтверждение этой модели.
Infinix подтвердила нашу утечку дизайна, создав промо-страницу на своем официальном индийском сайте, раскрыв еще несколько характеристик и показав телефон в новом цвете — зеленом. Вариант зеленого цвета будет называться Rome Green и получит заднюю панель из натуральной кожи. Второй вариант – Golden Hour – получит стеклянную заднюю панель.
Кроме того, Infinix сообщила, что Zero 30 5G будет оснащен 6,78-дюймовым 10-битным изогнутым AMOLED-дисплеем пиковой яркостью 950 нит со 100% покрытием DCI-P3 и затемнением 2160 ШИМ. Экран, защищенный Gorilla Glass 5, получит частоту обновления до 144 Гц, а частота дискретизации сенсорного экрана 360 Гц. Толщина Infinix Zero 30 5G составит 7,9 мм.
Infinix не раскрыла подробную информацию о тыловых камерах Zero 30 5G (кроме подтверждения OIS для основной камеры), но подтвердила информацию о фронтальной камере. Она получит сенсор разрешением 50 Мп, способный записывать 4K-видео со скоростью 60 кадров в секунду. Бренд даже рекламирует ее как «первую в Индии фронтальную камеру разрешением 50 Мп, разрешением 4K и частотой кадров 60 кадров в секунду».
Компания пообещала рассказать больше о смартфоне на своем веб-сайте 25, 28 и 30 августа. Старт приема предварительных заказов – 2 сентября.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
03.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Infinix GT 10 Pro с Dimensity 8050 и 6.67-дюймовым 120 Гц дисплеем / MForum.ru
18.07. [Новинки] Слухи: Игровой смартфон Infinix GT 10 Pro появится в начале августа / MForum.ru
14.06. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 30 5G – Dimensity 6080 и 108 Мп камера / MForum.ru
13.06. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 30 VIP представлен официально / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 30 Play NFC – АКБ 6000 мАч и NFC / MForum.ru
23.08. [Новинки] Слухи: Появились подробности об экранах Oppo Find N3 и OnePlus Open / MForum.ru
23.08. [Новинки] Слухи: OnePlus 12 получит 24 Гб ОЗУ / MForum.ru
23.08. [Новинки] Слухи: Infinix Zero 30 5G станет доступен для предзаказа 2 сентября / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы: Oukitel RT7 Titan 5G – защищенный 5G-планшет с АКБ 32 000 мАч / MForum.ru
22.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации iQOO Z8x и Z8 / MForum.ru
21.08. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A05s замечен в FCC / MForum.ru
21.08. [Новинки] Анонсы: Honor Play 40S на базе Snapdragon 480+ представлен в Китае / MForum.ru
18.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y77t представлен в Китае / MForum.ru
18.08. [Новинки] Слухи: Появились данные о сроках релиза Oppo Find N3 Flip и OnePlus Open / MForum.ru
17.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Tecno Spark 20 / MForum.ru
16.08. [Новинки] Слухи: Honor Magic V2 Lite получит Snapdragon 8+ Gen 1 / MForum.ru
16.08. [Новинки] Слухи: Motorola Moto G54 5G прошел сертификацию FCC / MForum.ru
16.08. [Новинки] Анонсы: Nokia G310 5G и Nokia C210 представлены в США / MForum.ru
15.08. [Новинки] Слухи: iQOO Z8 представят в начале сентября / MForum.ru
15.08. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S24 Ultra получит 50 Мп камеру с телеобъективом / MForum.ru
14.08. [Новинки] Слухи: Tecno Phantom V Flip 5G замечен на рендерах / MForum.ru
14.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Pad Air в Китае оценен в 1799 юаней / MForum.ru
11.08. [Новинки] Слухи: Стали известны спецификации Redmi Pad SE / MForum.ru
11.08. [Новинки] Анонсы: Nokia 150 и Nokia 130 представлены официально / MForum.ru
10.08. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade A73 5G представлен официально / MForum.ru