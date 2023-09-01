Антифрод: МТС запустила Fraud Detection Platform

01.09.2023, MForum.ru

Тема важная, актуальная. Государство давит на операторов, да и абоненты уже изрядно устали от непрекращающегося потока спама в виде голосовых вызовов - от мошенников, как правило, в режиме подмены номера. Операторы реагируют, объем голосового фрода, похоже, начал снижаться. Мне, во всяком случае "из вашего банка" или "сотрудники МВД" стали звонить реже.

МТС сообщает, что перешла с зарубежной антифрод-платформы, которая использовалась ранее, на платформу собственной разработки. Как заявляет компания, решение - на 31% быстрее и точнее анализирует поведение пользователей, выявляя аномалии, экономию от перехода на это решение в МТС оценили в 460 млн рублей в год. Отмечу, это решение не для борьбы с подменой номеров, его в МТС представят в самом ближайшем будущем, а для борьбы с фродом с собственных номеров МТС.

Fraud Detection Platform обрабатывает более 5 млрд транзакций в сутки, на обработку каждой в среднем затрачивается 50 мс. Выявленные аномалии, система анализирует более детально, что позволяет блокировать нежелательные действия на сети.

В отличие от рассмотрения только набора статичных правил, как делалось в системе, которую в МТС решили заменить, новая платформа использует ML-детекцию, основанную на более, чем 250 параметрах, рассчитываемых индивидуально для всех активных абонентов. Многофакторный анализ выявляет в том числе нетипичные схемы мошенников. Каждое действие абонента в сети, система может анализировать с учетом не 32, как ранее, а практически неограниченного числа заданных параметров.

Платформа хранит данные об операциях достаточно долго, чтобы при необходимости проводить ретроспективный анализ собранных данных, это позволяет строить новые гипотезы выявления сценариев фрода.

В МТС надеются, что платформа будет работать не только в интересах оператора, но что ее также захотят использовать другие участники рынка, B2B-клиенты, такие, например, как банки, ритейлеры, e-commerce компании. Внимание к ней может привлечь то, что настройки сценариев поведения платформы при выявлении потенциального фрода заказчики могут проводить самостоятельно, не обращаясь к разработчикам.

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теги: антифрод МТС B2B айти-платформы

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