Анонсы: Infinix Zero 30 5G c 50 Мп сэлфи-камерой и записью 4К-видео представлен официально

MForum.ru
04.09.2023,
В рамках Венецианского международного кинофестиваля компания Infinix представила Zero 30 5G. Смартфон, ориентированный на селфи, оснащен фронтальной камерой на 50 Мп со светодиодной вспышкой, которая записывает видео 4K.
Чипсет Infinix Zero 30 5G — это Dimensity 8020 от Mediatek, который дополняют 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 Гб нерасширяемой встроенной памяти.
Сзади расположены три камеры. Основной сенсор – ISOCELL HM6 1/1,67 дюйма разрешением 108 МП от Samsung оснащен 6-элементным объективом с апертурой f/1,65, а также OIS и PDAF. В роли вспомогательных выступают 13 Мп сверхширокоугольный сенсор и еще один сенсор разрешением 2 Мп. Круглая вспышка Aura Light и состоит из четырех светодиодов.
Фронтальная камера также оснащена датчиком Samsung — ISOCELL JN1 и поддерживает PDAF. Встроенная вспышка встроена в крошечную рамку над экраном и при необходимости действует как заполняющий свет. Для привлечения внимания к новинке Infinix учредила премию Mobile Vlog Awards (MVA) и приглашает видеоблогеров записывать свои истории с помощью Zero 30 5G.
Диагональ AMOLED-экрана Infinix Zero 30 5G – 6,78-дюйма, разрешение Full HD+, частота обновления 144 Гц, а частота дискретизации 360 Гц. Его боковые стороны изогнуты, что придает устройству более премиальный вид.
Infinix Zero 30 5G оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с возможностью зарядки мощностью 68 Вт через порт USB-C.
Новинка поставляется в трех цветах: Golden Hour, который представляет собой переход от золотого к розовому, Rome Green, со спинкой из натуральной кожи и золотыми вставками на рамке и островке камеры, и Fantasy - фиолетовый.
Infinix Zero 30 5G будет стоить около 339 долларов. Конкретные цены и доступность на разных рынках производитель сообщит позднее. Для Индии модель 8 ГБ/128 ГБ оценена в 23 999 индийских рупий ($290), а версия 12 ГБ/256 ГБ стоит 24 999 индийских рупий ($300). Оба доступны для предварительного заказа.
© Антон Печеровый,
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