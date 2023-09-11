Анонсы: Представлен Realme Narzo 60x с Dimensity 6100+ и 50 Мп камерой

11.09.2023, MForum.ru

Realme выпустила Narzo 60 и Narzo 60 Pro в июле, теперь компания добавила в линейку третье устройство, получившее название Realme Narzo 60x. В модельном ряду семейства, Realme Narzo 60x расположен ниже обычной и Pro-модели.

Задняя крышка Narzo 60x цвета Stellar Green демонстрирует то, что Realme называет дизайном InterstellarX, выполненным с использованием технологии Glitter Sand Process для «изысканного эффекта, который оживает на свету и сияет, как ослепительные звезды». Задняя панель получила 8-слойное градиентное покрытие для эффекта градиентного освещения. Realme заявляет, что версия Stellar Green «вдохновлена необъятностью и тайной галактики», где каждая X-образная линия представляет собой «путь к открытиям».

В технической части Narzo 60x оснащен 6,72-дюймовым ЖК-экраном FullHD+ с частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 680 нит и частотой дискретизации сенсорного экрана 180 Гц. В центре экрана имеется вырез для 8-мегапиксельной селфи-камеры. Дактилоскопический сенсор размещен на боковом торце.

В основе «железа» Realme Narzo 60x – чипсет Dimensity 6100+, дополненный 4 или 6 Гб ОЗУ, а также 128 Гб встроенной памяти. Новинка работает под управлением Android 13 с оболочкой Realme UI 4.0.

На задней панели Narzo 60x расположен круглый островок со светодиодной вспышкой и две камеры — основная на 50 МП и 2 МП датчик глубины сцены. Смартфон поддерживает подключение 5G и оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с зарядкой 33 Вт, что по данным производителя за 29 минут позволяет зарядить устройство с 1% до 50%.

Цена Realme Narzo 60x объемом памяти 4+128 ГБ стоит 12 999 индийских рупий ($155), а вариант 6+128 ГБ — 14 999 индийских рупий ($180). Обе версии устройства будут доступны в цветах Stellar Green и Nebula Purple. Начало продаж в Индии 12 сентября.