Регулирование: В ФАС считают, что раздача трафика со своих устройств не может быть платной услугой

MForum.ru

Регулирование: В ФАС считают, что раздача трафика со своих устройств не может быть платной услугой

18.09.2023, MForum.ru

Пресс-служба ФАС сегодня заявила:

«МТС, Мегафон, Билайн и Теле2 должны отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств в течение месяца и не допустить ограничения подобного функционала для абонентов», - ФАС: «В случае неисполнения предупреждений ведомство вправе возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства».

UPD: Официальная позиция МТС в сообщении пресс-службы оператора:

«МТС пока не получила официальное предупреждение от ФАС, мы определимся с дальнейшими действиями после ознакомления с ним. Однако, МТС заранее представила все необходимые сведения и достаточное экономическое и техническое обоснование изменения параметров раздачи Интернета в условиях МТС.

Платный тетеринг - вынужденная мера, направленная на снижение неконтролируемого прироста интернет-трафика на сети связи, часть которого генерируется именно благодаря раздаче Интернета. Такая мера не была актуальной еще 5-10 лет назад в начале бурного развития Интернета, однако сегодня является необходимым инструментом для управления нагрузкой на сеть связи для сохранения высоких скоростей и качества доступа в Интернет для всех абонентов.

Введенная плата за тетеринг не является такой существенной, если изучить наши условия. Кроме того, для тех, кто много раздает, мы предусмотрели опции, позволяющие раздавать Интернет за минимальную плату».

 

 

Я по этой теме ранее высказывался. Повторюсь, нельзя требовать с абонентов двойной оплаты. Абонент купил аппарат, оплатив физическую возможность раздачи трафика, а также платит за предоставляемый ему оператором трафик. Соответственно имеет право потребить этот трафик любым удобным способом, включая и раздачу себе или кому-либо еще.

Здесь я на стороне ФАС, хорошо, что попытаются "прижать" эту инициативу. Посмотрим, что скажет суд.

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теги: регулирование тетеринг ФАС

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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