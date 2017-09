Тарифы: "Хайп" от МТС. Готовьтесь к доплатам

11.09.2017, MForum.ru

На прошлой неделе МТС представила тариф "Хайп". Его название и опции призваны намекать потенциальным клиентам, активным пользователям мобильного интернета, что тариф делался специально под них. Так и есть, но в компании не забыли "обложить" новое предложение "минными полями" в виде дополнительных платежей оператору, избежать которых будет непросто.

Базовая абонплата на тарифе составляет 500 рублей в месяц, не важно, являлись ли вы уже абонентом МТС или решили подключиться к оператору впервые. Здесь и далее все расценки привожу применительно к Москве и МО.

Мобильный интернет

В предложенный абонентам пакет входит 7 ГБ мобильного трафика, это далеко не безлимит, но для большинства пользователей достаточно. Дополнительные плюсы - этот лимит не расходует трафик Youtube (он вообще не тарифицируется), а также трафик ряда соцсетей и мессенджеров: Facebook, VK, Instagram, OK, Skype, WhatsApp, Viber, Snapchat, МТС Connect, а также трафик некоторых онлайн-сервисов и игрушек: МТС Music, Apple Music, Google Music, Яндекс.Музыка, ZVOOQ, AppStore, GooglePlay, Twitch, World of Tanks, World of Warships, World of Tank Blitz, War Thunder, Tanki X, Tanki Online, The Division, Rainbow Six: Осада, Skull and Bones (2018).

Если не уложитесь в пакет, и у вас на счете окажутся деньги, то автоматом активируется следующий пакет в 0.5 ГБ, при этом с вас спишут 95 рублей. Чувствительно, не так ли?

Голосовые вызовы

На дополнительные доходы от голосовых вызовов МТС и рассчитывает, предлагая в рамках пакета ничтожные 100 минут в месяц на все вызовы в пределах домашнего региона и номера МТС России без дополнительной оплаты. Понятно, что немалая доля пользователей тарифы быстро вычерпает "бесплатную" квоту любыми своими звонками, а затем начнет платить МТС дополнительно.

Вызовы на номера других операторов в домашнем регионе сверх квоты обойдутся в 2 рубля за минуту, на номера во всех достальных регионах - по 5 рублей за минуту. Только внутрисетевые вызовы останутся без дополнительной тарификации, независимо от региона. Сколько придется заплатить сверх абонплаты за голосовую связь, зависит от вашего личного потребления.

Если вы еще и за пределы домашнего региона выберетесь, то немедленно начнет капать также по 15 рублей в сутки за предоставление голосовой связи во внутрироссийском роуминге. Списаний можно избежать только если выключить телефон или извлечь из него симку, плата будет взиматься, стоит вам воспользоваться любой услугой связи.

SMS

Если вы все еще пользуетесь отправкой SMS (такие люди есть, я знаю), обращу ваше внимание на то, что все SMS, отправляемые вами за пределы домашнего региона, начиная с первой, обойдутся вам по 3.8 рублей за каждое сообщение (по России), а все SMS, отправленные на зарубежные номера - в 8 (!) рублей за каждую. Первые 200 SMS на любые номера домашнего региона не тарифицируются.

Другие особенности

Тариф "Хайп" не предназначен для использования в модемах, если симку все же поставить в модем, оператор обещает "ограничить" вам интернет-доступ. Что именно это означает, в описании тарифа не расшифровывается. Также не говорится о возможности раздачи интернет-трафика по WiFi (тетеринге), так что пользователи могут столкнуться с тем, что оператор считает такое использование тарифа неправомерным.

Остатки трафика не переносятся на следующий месяц. Что вы не используете, то "сгорает", будь то мегабайты, вызовы и SMS.

С момента подключения к тарифу "Хайп" подключена услуга GOOD'OK - этот сравнительно легальный способ отъема у абонента лишних денег. Два первых месяца улуга не тарифицируется, чтобы вы могли не только попробовать ей пользоваться, но и привыкнуть. Если в течение этого времени не отключить GOOD'OK, услуга автоматически станет платной.

Нравится ли вам новый тариф МТС? Планируете на него подключиться? Какой тариф считаете более интересным, чем "Хайп"?

Подробное описание тарифа можно найти здесь.

