Телеком: Tele2, Nokia и Ростелеком договорились о сотрудничестве в области 5G на уровне лабораторий

MForum.ru

Телеком: Tele2, Nokia и Ростелеком договорились о сотрудничестве в области 5G на уровне лабораторий

06.06.2019, MForum.ru

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Вы ведь помните, что ранее Tele2 договорилась о сотрудничестве в области развития 5G с Ericsson, которая обеспечит поставки 50 тысяч базовых станций 5G-ready. А сегодня совместный меморандум подписали Ростелеком, Tele2 и Nokia.

Речь идет о создании лабораторных зон 5G в Москве и в других городах России, которые в пресс-релизе не названы. Любопытно, что в рамках сотрудничества планируется развернуть лабораторные и демонстрационные зоны 5G не только в миллиметровом диапазоне 26.5-29.5 ГГц но и в диапазоне 3,3-3,8 ГГц на оборудовании Nokia AirScale.

Nokia обеспечит поставки необходимого сетевого оборудования, Tele2 возьмет на себя монтаж и отношения с регулирующими органами с тем, чтобы была возможность для тестирования оборудования. Ростелеком предоставит транспортную инфраструктуру.

Пресс-релиз:

Tele2, Nokia и «Ростелеком» будут развивать 5G в России

Санкт-Петербург – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, Nokia и ПАО «Ростелеком» подписали меморандум о сотрудничестве в области развития 5G.
Стороны создадут лабораторные зоны 5G в диапазонах 26,5-29,5 ГГц и 3,3-3,8 ГГц в Москве и других городах России.

Соглашение на ПМЭФ-2019 подписали Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2, Ян ван Тетеринг, старший вице-президент Nokia в регионе Европа, и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

Договоренности направлены на дальнейшее развитие стратегического партнерства компаний в области 5G в России. Сотрудничество предусматривает обмен опытом в сфере развития сетей связи пятого поколения, совместного тестирования, разработки и демонстрации различных сценариев использования 5G.

Компании планируют развернуть лабораторные и демонстрационные зоны 5G в диапазонах 26,5-29,5 ГГц и 3,3-3,8 ГГц на оборудовании Nokia семейства Airscale. Техническое решение поддерживает указанные частотные диапазоны, пилотные зоны будут развернуты в Москве и других регионах РФ. Tele2 будет устанавливать оборудование на выбранных площадках и выстраивать взаимодействие с регулирующими органами по вопросу тестирования.
«Ростелеком» предоставит транспортную инфраструктуру для проведения испытаний.

Совместное партнерство в области 5G позволит компаниям подготовиться к коммерческому развертыванию сетей пятого поколения в России. В дальнейшем это поможет эффективно использовать их потенциал в различных отраслях экономики и предоставить пользователям доступ к инновационным услугам следующего поколения.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2: «Потребление мобильного интернет-трафика в сетях операторов продолжит демонстрировать экспоненциальный рост. Увеличивающиеся нагрузки на сеть наряду с активным развитием интернета вещей подталкивают нас ускорить внедрение стандарта в России. Конечно, пока развитие сетей 5G в стране требует решения ряда инфраструктурных вопросов. Однако мы полагаем, что строительство инфраструктуры пятого поколения будет происходить быстрее развертывания сетей LTE. Это требует от всех игроков рынка высокой технологической готовности к внедрению стандарта. Tele2 уже несколько лет успешно тестирует возможности 5G в разных отраслях промышленности. Создание новых лабораторных зон позволит не только собрать реальные данные об эксплуатации технологии, но и продемонстрировать пользователям новые сценарии применения 5G».

Деметрио Руссо, вице-президент Nokia: «Мы очень рады подписанию данного соглашения о сотрудничестве, которое открывает новый этап нашего стратегического партнерства с Tele2 и «Ростелекомом» в области развития 5G в России. Nokia является мировым лидером в области мобильных сетей пятого поколения и единственной компанией в отрасли, которая предлагает исчерпывающий пакет решений для развертывания таких сетей».

Михаил Осеевский, президент ПАО «Ростелеком»: «Нам крайне важно как можно быстрее приступить к строительству коммерческих сетей мобильной связи пятого поколения, от которых зависит успешное развитие цифровой экономики, появление новых бизнесов, конкурентоспособность экономики и страны в целом. В ближайшее время «Ростелеком» и «Ростех» приступят к подготовке дорожной карты развития сетей 5G в России. Запуск пилотных зон, данные о их работе в реальных городских условиях – необходимый и важный этап подготовки к появлению 5G».

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теги: телеком Tele2 Nokia Ростелеком

© Алексей Бойко, MForum.ru

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