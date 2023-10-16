Анонсы: Представлены умные часы Polar Vantage V3

16.10.2023, MForum.ru

Vantage V3 является преемником серии умных часов Vantage V2, а характеристики новинки соответствуют ранее появлявшимся утечкам. Vantage V3 оснащен 1,39-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 454 x 454 пикселей.

Экран Polar Vantage V3 на 35% ярче, чем у предшественника. Кроме того, новинка получила более емкую батарею, что позволяет им продержаться 8 дней в обычном режиме и до 53 часов с функцией оптического измерения сердечного ритма (OHR) и двухчастотного GPS Толщина новики 14,5 мм, вес – 39 г.

Как и другие устройства этого класса Vantage V3 поставляется с пакетом функций для мониторинга здоровья, который включает также датчики ЭКГ и температуры кожи. Также отметим водонепроницаемость до 5 атм и 3 цветовых варианта - Sunrise Apricot, Sky Blue и Night Black.

Прием предварительных заказов уже начался, цена Polar Vantage V3 - 599,95 долларов США. Начало отгрузок – 25 октября. Информации о мировом релизе пока нет.