Анонсы: Представлены умные часы Polar Vantage V3

MForum.ru
16.10.2023,
Vantage V3 является преемником серии умных часов Vantage V2, а характеристики новинки соответствуют ранее появлявшимся утечкам. Vantage V3 оснащен 1,39-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 454 x 454 пикселей.
Экран Polar Vantage V3 на 35% ярче, чем у предшественника. Кроме того, новинка получила более емкую батарею, что позволяет им продержаться 8 дней в обычном режиме и до 53 часов с функцией оптического измерения сердечного ритма (OHR) и двухчастотного GPS Толщина новики 14,5 мм, вес – 39 г.
Как и другие устройства этого класса Vantage V3 поставляется с пакетом функций для мониторинга здоровья, который включает также датчики ЭКГ и температуры кожи. Также отметим водонепроницаемость до 5 атм и 3 цветовых варианта - Sunrise Apricot, Sky Blue и Night Black.
Прием предварительных заказов уже начался, цена Polar Vantage V3 - 599,95 долларов США. Начало отгрузок – 25 октября. Информации о мировом релизе пока нет.
© Антон Печеровый,
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