Развитие сетей: МТС в Кировской области - скорость интернета выросла в среднем на 30%

01.11.2023, MForum.ru

МТС сообщает об итогах модернизации и расширения сети LTE в Кирове и Кировской области - по данным оператора, за счет проведенных работ, включавших строительство новых базовых станций, скорость доступа к мобильному интернету в среднем выросла на 30%.

фото предоставлено пресс-службой МТС

В частности, рост скорости доступа можно заметить в Кирове - на улицах Чапаева, Пятницкая и Северное Кольцо. Расширено покрытие сети в северной части Зуевки, в районе железнодорожного вокзала в Вятских Полянах, в районе ГИБДД, улиц Парковая, Прудная и Новая в Котельниче. Увеличена ёмкость базовых станций в Сосновке, Малмыже, Чекашево, а в Неме пиковая скорость интернета у абонентов могла увеличиться вдвое.

«В следующем году нашему городу исполнится 650 лет. Мы, как и все кировчане, готовимся к этому событию и постараемся обеспечить комфортное пребывание всем гостям. Поэтому продолжаем активно развивать инфраструктуру сети как в городе, так и в населённых пунктах, численностью до 50 тысяч человек, понимая, насколько важно всегда оставаться на связи», - прокомментировал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: развитие сетей МТС Кировская область

--