Развитие сетей: МТС в Кировской области - скорость интернета выросла в среднем на 30%

MForum.ru

Развитие сетей: МТС в Кировской области - скорость интернета выросла в среднем на 30%

01.11.2023, MForum.ru

МТС сообщает об итогах модернизации и расширения сети LTE в Кирове и Кировской области - по данным оператора, за счет проведенных работ, включавших строительство новых базовых станций, скорость доступа к мобильному интернету в среднем выросла на 30%.

 

 фото предоставлено пресс-службой МТС

 

В частности, рост скорости доступа можно заметить в Кирове - на улицах Чапаева, Пятницкая и Северное Кольцо. Расширено покрытие сети в северной части Зуевки, в районе железнодорожного вокзала в Вятских Полянах, в районе ГИБДД, улиц Парковая, Прудная и Новая в Котельниче. Увеличена ёмкость базовых станций в Сосновке, Малмыже, Чекашево, а в Неме пиковая скорость интернета у абонентов могла увеличиться вдвое.

«В следующем году нашему городу исполнится 650 лет. Мы, как и все кировчане, готовимся к этому событию и постараемся обеспечить комфортное пребывание всем гостям. Поэтому продолжаем активно развивать инфраструктуру сети как в городе, так и в населённых пунктах, численностью до 50 тысяч человек, понимая, насколько важно всегда оставаться на связи», - прокомментировал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: развитие сетей МТС Кировская область

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

26.06. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон сообщает о существенной модернизации сети в Кировской области / MForum.ru

25.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон развивает сеть в Кировской области - дорога Киров-Советск в районе Мякоши / MForum.ru

23.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон развивает сеть в Кировской области - Башарово, Вишкиль, Боровка, Морозовы и Разлив / MForum.ru

26.11. [Новости компаний] Развитие сетей: Дайджест активности операторов "большой четверки" / MForum.ru

13.11. [Новости компаний] Развитие сетей: Российские операторы продолжают работы по модернизации сетей / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 15 ms, lookup=0 ms, find=15 ms

Последние сообщения в форумах

31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...
28.08.2023 17:51 ABloud Тема: Забайкальский край (ранее Читинская область и Агинский-Бурятский округ) (04.12.2007)
[Развитие сетей. Забайкальский край. МегаФон] Новую базовую станцию запустил МегаФон в забайкальской глубинке 28 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Доступ к современным цифровым ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

01.11. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab A9+ дебютировал на домашнем рынке / MForum.ru

31.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Flip5 Retro – воспоминание о Samsung E700 / MForum.ru

31.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 11 SE с 90 Гц OLED-дисплеем и 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

30.10. [Новинки] Анонсы: Vivo Y200 представлен в Индии / MForum.ru

27.10. [Новинки] Анонсы: Nokia 105 Classic представлен официально / MForum.ru

26.10. [Новинки] Анонсы: Представлена глобальная версия Vivo V29e / MForum.ru

26.10. [Новинки] Анонсы: Vivo T2 появился в России / MForum.ru

25.10. [Новинки] Слухи: Китайская версия Vivo Y100 появится 27 ноября / MForum.ru

25.10. [Новинки] Анонсы: Oppo A2m представлен официально / MForum.ru

24.10. [Новинки] Анонсы: Lenovo Xiaoxin Pad 2024 с 11-дюймовым дисплеем представлен официально / MForum.ru

23.10. [Новинки] Слухи: В работе Nubia Z60, Z60 Ultra и Z60 Fold / MForum.ru

23.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y78T на базе Snapdragon 6 Gen 1 с АКБ 6000 мАч / MForum.ru

20.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Meizu 20 Classic с чипсетом Snapdragon 8 Gen 2 и 16 Гб ОЗУ / MForum.ru

19.10. [Новинки] Анонсы: Doogee V30 Pro – защищенный смартфон за $999 / MForum.ru

19.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor X9b со 12 Гц 6,78-дюймовым OLED-дисплеем / MForum.ru

18.10. [Новинки] Слухи: Появились подробности об анонсе серии Vivo X100 / MForum.ru

18.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты основные характеристики Honor X50 GT / MForum.ru

17.10. [Новинки] Слухи: Nubia Z60 на Snapdragon 8 Gen 3 получит подэкранную камеру / MForum.ru

17.10. [Новинки] Слухи: Объявлена дата анонса Honor Play 8T и подтверждены основные характеристики / MForum.ru

16.10. [Новинки] Анонсы: Представлены умные часы Polar Vantage V3 / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: