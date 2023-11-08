Развитие сетей: МегаФон о развитии в Омской области - село Ребровка

08.11.2023, MForum.ru

МегаФон сообщает о запуске новой базовой станции 4G/LTE в Омской области. На этот раз мобильный широкополосный доступ при шел в село Ребровка, где живет около 500 человек. В последнее время село быстро развивается, появились новые микрорайоны - Новая Ребровка и Ребровка-2. Не удивительно, учитывая расположение - 15 минут езды до Омска на машине.

По данным МегаФон, средняя скорость доступа к мобильному интернету в Ребровке составляет около 25 Мбит/c. Для LTE это вполне симпатичный показатель.

У тех, кто живет в населенных пунктах, где услуги связи пока что не отличаются качеством, нередко возникает вопрос - какими критериями руководствуется оператор, составляя планы развития сети. На этот вопрос отвечает директор МегаФон в Омской области Игорь Беззубкин:

"При планировании строительства и модернизации объектов связи мы активно используем Большие данные, исследуем и прогнозируем активность абонентов и заранее готовим телеком‑инфраструктуру к повышенной нагрузке. С начала года мы провели работы на сети более чем в 100 населённых пунктах Омской области – запустили и обновили объекты связи, за счёт чего расширили покрытие, увеличили надёжность сети и скорость мобильного интернета в сельской местности, областном центре и крупных городах региона".

Отрадно наблюдать, что оператор не свернул работы по развитию сети даже в нынешней весьма непростой ситуации, если помнить об уходе с российского рынка зарубежных производителей и возникшие в связи с этим проблемы с закупкой телеком-оборудования.

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теги: телеком МегаФон развитие сетей Омская область