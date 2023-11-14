Пятое поколение: Администрация президента США представила Национальную стратегию в области частот

MForum.ru
14.11.2023,
Администрация Байдена наметила план, который может помочь освободить частоты, занятые сейчас федеральными правительственными учреждениями, для поддержки ряда передовых технологий и услуг 5G. Об этом сообщает MobileWorldLive.
Национальная стратегия в области частот (National Spectrum Strategy) и президентский меморандум предусматривают проведение в течение двух лет "детальных исследований" для решения вопроса о перепрофилировании частот в суммарном объеме 2786 МГц.
"Инновации, начиная от сетей 5G и заканчивая точным земледелием, беспилотными летательными аппаратами и миссиями на Луну, требуют для работы больших объемов спектра. Для внедрения этих инноваций требуются изменения и совершенствование американской политики в области частот", - пояснила администрация США.
На основании отзывов общественности, Национальное управление по телекоммуникациям и информации (NTIA) определило 5 диапазонов для изучения:
3,1 - 3,45 ГГц; 5,03 - 5,091 ГГц; 7,125 - 8,4 ГГц; 18,1 - 18,6 ГГц и 37,0 - 37,6 ГГц.
Как отмечается, это сочетание диапазонов может обеспечить поддержку развертывания широкого спектра приложений, включая беспроводную широкополосную связь, взаимодействие с беспилотной авиацией, а также прямое взаимодействие со спутниками.
В частности, существенное влияние на развитие 5G может оказать возможность совместного использования частот 3,1 - 3,45 МГц.
В заявлении для Mobile World Live AT&T отметила, что ее воодушевляет факт, что "администрация признает потребности операторов мобильных сетей в частотах и включила частоты диапазонов 3 ГГц и 7 ГГц в список для изучения и потенциального перепрофилирования для их лицензионного использования".
"Мы надеемся, что перераспределение поможет исправить дисбаланс с частотами в средней полосе, который на сегодняшний день отдает приоритет нелицензируемому и федеральному использованию", - комментирует AT&T. T-Mobile US имеет значительное преимущество по объему пула частот в среднем диапазона по сравнению с AT&T и Verizon.
В заявлении президента и гендиректора CTIA Мередит Эттвелл Бейкер подчеркивалось, что США необходимо 1500 МГц дополнительных частотных ресурсов в лицензированном участке спектра в ближайшие 10 лет, чтобы "противодействовать глобальным амбициям Китая".
Стратегия также включает создание национальных испытательных полигонов для тестирования динамического распределения спектра в течение следующих 12-18 месяцев и обновление "плана по развитию рабочей силы, способной выполнять весь спектр эксплуатационных, технических и политических функций в будущей экосистеме частот".
В Стратегии говорится, что NTIA продолжит сотрудничать с FCC в отношении совместного управления частотами.
Сложность в распределении частот может создать тот факт, что некоторое время назад Конгресс не продлил право FCC (Федеральной комиссии электросвязи) на проведение частотных аукционов.
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За американцев можно порадоваться, 5G у них развивается не первый год, весьма активно. Сформировано обширное покрытие в диапазоне 700 МГц, в городах обеспечивается услуга с использованием среднего частотного диапазона, даже определенный опыт использования миллиметрового диапазона частот сетями 5G получен.
Американские операторы уже располагают солидными пулами частот, но, как видим, администрация президента США разделяет понимание того, что операторам следует выделить еще больше частот. До этого пройдет еще некоторое время, пока провернутся маховики бюрократической машины, важно то, что частоты им будут выданы не "на бумаге" и без необходимости самостоятельно заниматься их расчисткой, выплачивая "отступные".
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теги: частоты США пятое поколение
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