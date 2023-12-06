Антифрод: ВымпелКом обновляет подход к защите абонентов от мошенников

06.12.2023, MForum.ru

Компания ВымпелКом (билайн) запускает новые сервисы для обеспечения безопасности клиентов в партнерстве с крупными банками, рядом онлайн-площадок и компаниями, специализирующимися в области информационной безопасности.





Александр Торбахов, генеральный директор ВымпелКом (билайн)

на форуме "Пульс цифровизации. Форум лидеров цифрового развития"

По данным ЦБ, с помощью методов социальной инженерии, мошенники только за 3q2023 выманили у граждан РФ более 3.5 млрд рублей. За год, соответственно, больше 10 млрд рублей! Для того, чтобы найти очередную доверчивую жертву, мошенники обзванивают сотни людей.

Для защиты абонентов билайн начал развивать не только классические подходы, в рамках которых компания старается обеспечить безопасность не только своего периметра, но расширяет защиту на другие компании. Как утверждает билайн, такой подход только в ноябре помог защитить от влияния мошенников более 39 тысяч клиентов. В ходе одной и атак, компания смогла отбить 2994 попытки мошенника дозвониться к клиенту.

Как это работает? Во время звонка мошенника, интеллектуальная система мониторинга выявляет угрозу и в течение атаки ограничивает входящую голосовую связь и связь через мессенджеры потенциальной жертвы. Клиенту направляется SMS и push-уведомление, что на него совершается атака злоумышленника. Далее, постепенно входящая связь восстанавливается, первоначально из верифицированных каналов, но по прежнему с блокировкой вызовов с номеров, которые антифрод-платформа ВымпелКом определяет как мошеннические.

Клиент оператора на сегодня, это зачастую также потребитель услуг цифровых бизнесов, банков, государственных сервисов. Логично объединить усилия по защите клиента с крупнейшими участниками финансового рынка, государственными и цифровыми сервисами. И не только усилия по защите клиента от спама, но и в целом - для защиты сохранности его денег и профиля на госуслугах. При контакте мошенника с потенциальной жертвой, оператор информирует и защищает клиента, в том числе, предупреждает банк о начавшейся атаке. В каких-то случаях банк может выявить подготовку к мошенничеству, в этом случае оттуда поступает информация оператору связи.

Александр Торбахов, генеральный директор ПАО «ВымпелКом»:

«Наверное, я не сильно ошибусь, если скажу, что все мы перестали брать незнакомые номера, потому что, скорее всего, там звонят мошенники или спамеры. Решить такую масштабную проблему в одиночку невозможно, это иллюзия. Поэтому мы начали кооперироваться со всеми нашими коллегами, которых иногда называют конкурентами. Мы пошли во все большие банки, госведомства, к кибербезопасникам в лице «Касперского» и так далее. С каждым из них сейчас строится система взаимодействия, потому что решить проблему спама и мошенничества можно только в партнерстве, создавая систему обмена информацией, систему взаимодействия, в том числе в онлайн-формате.

В частности, наш продукт «Этикетка» — это то, что может помочь решить проблему с помощью телеком-технологий. Чтобы у клиентов не отображались непонятные семь цифр, а было написано название магазина, из которого он сам делал заказ, например OZON. И мы берем на себя ответственность за то, что это не мошенник подставил слово «OZON», а это сделали мы. Мы будем двигать рынок к тому, чтобы вообще не было неопознанных звонков».

Мое мнение: Расширение защиты с помощью партнерств с другими участниками рынка - интересная идея. Но чтобы она работала эффективно, важно окончательно справиться с подменой телефонных номеров. Будем надеяться, что уже в начале 2024 года это будет сделано, тогда вырастет эффективность и других методов защиты. Это не означает, что готовить и запускать их не стоит уже сегодня.

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теги: антифрод Вымпелком билайн партнерства

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