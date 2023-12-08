Анонсы: Infinix Smart 8 HD с очень привлекательной ценой представлен официально

08.12.2023, MForum.ru

После череды тизеров и утечек, состоялся официальный анонс смартфона Infinix Smart 8 HD, обладающего конкурентоспособными характеристиками и агрессивной ценой. Infinix Smart 8 HD оснащен 6,6-дюймовым дисплеем IPS LCD HD+ с частотой обновления 90 Гц и яркостью до 500 нит.

Infinix Smart 8 HD базируется на процессоре UniSOC T606 SoC. В части объемов памяти речь идет о 3 ГБ ОЗУ + 32 ГБ встроенной памяти. Пользователи могут расширить хранилище до 2 ТБ с помощью карты MicroSD. Работает устройство под управлением оболочки XOS 13 поверх Android 13 (GoEdition).

Фоточасть представленна двойным тыловым модулем, состоящим из основного датчика на 13 МП и вспомогательного AI-датчика. В круглом вырезе передней стороне находится селфи-объектив разрешением 8 МП. Интересно, что в смартфоне есть функция Magic Ring, вдохновленная Apple Dynamic Island.

Infinix Smart 8 HD оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с зарядкой 10 Вт. Дактилоскопический сенсор размещен на боковом торце. Что касается возможностей подключения, речь идет о 4G LTE, Bluetooth 5.0. Также отметим до 3 ГБ виртуальной оперативной памяти, технологию Power Marathon, фотосжатие, фонарик 360°, функцию защиты глаз для экрана, Mem-Fusion, жесты и звук DTS.

Цена Infinix Smart 8 HD составляет 6299 рупий за вариант с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти. С учетом начальной скидки смартфон стоит 5699 рупий с мгновенной скидкой 10% на карту Axis Bank. Розничная продажа начнется 13 декабря на Flipkart. Смартфон доступен в четырех различных цветах: Crystal Green, Shiny Gold, Timber Black и Galaxy White.