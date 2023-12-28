Антифрод: ВымпелКом будет взаимодействовать с Лабораторией Касперского в борьбе с телефонным спамом и мошенничеством

28.12.2023, MForum.ru

ВымпелКом и Лаборатория Касперского сообщают о подписании соглашение о сотрудничестве в области борьбы с телефонным мошенничеством и спамом.

Александр Торбахов, генеральный директор ВымпелКом, вчера в эфире РБК рассказал о своей позиции по этой теме:

"Мы привыкли смотреть на все, что происходит в индустрии глазами клиентов. ...Не вижу больших проблем с качеством нашего сервиса. Скорости передачи данных растут, объемы передачи данных растут, десятками процентов. В этом плане клиент не страдает. А вот где клиент страдает, по настоящему, то, что я считаю сейчас самой главной проблемой, с которой телеком сталкивается... в этом году это уже переходит всякие рамки... это проблема мошенничества и спама. Мы все очень хорошо знаем, что в привычку людей вошло не брать звонки с незнакомых номеров. Телефонный звонок превратился в источник зла, агрессии и беды. Если взять звонок с незнакомого номера, то скорее всего, тебя обманут. Это, к сожалению, стало нормой жизни. Я не считаю это нормой. Мы в билайне пошли на это войной. Я считаю, что эту проблему может решить только телеком в партнерстве с другими крупными игроками". Как видим, слова руководителя подтверждаются на практике, ВымпелКом, в числе первых, подключился к единой антифрод-платформе, но не собирается этим ограничиваться.

В Лаборатории Касперского проблему фрода и спама в российском телекоме признают.

По данным Kaspersky Who Calls, в ноябре 2023 года почти 19% российских пользователей поступали телефонные звонки с неизвестных номеров с подозрением на мошенничество. В октябре и сентябре этот показатель был на уровне 13%. При этом различные спам-звонки осенью получали 94% пользователей.

Стороны договорились об обмене информацией и опытом, применении передовых технологий и методов анализа данных, которые позволили бы своевременно выявлять и блокировать подозрительные вызовы и, как следствие, улучшить качество обслуживание клиентов.

Кроме того, планируется разработка совместных образовательных программ, проведение обучающих мероприятий для специалистов компаний, работающих в сфере борьбы с мошенничеством.

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теги: антифрод антиспам билайн ВымпелКом

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