Развитие сетей: МегаФон в Магаданской области - запуск LTE в Синегорье

15.01.2024, MForum.ru

МегаФон развернул в поселке Синегорье телеком-оборудование 4G/LTE - до сих пор здесь работали только сети 2G/3G.

Синегорье - это поселок в Магаданской области на берегу реки Колыма, в окружении гор. Здесь живут около 2 тысяч человек, большинство которых работают на Колымской ГЭС.

«Наша статистика показывает, что жители небольших отдаленных поселков активнее горожан используют мобильный интернет. В Синегорье к концу прошлого года абоненты почти в два раза увеличили мобильный трафик. Поэтому мы совершенствовали оборудование базовых станций, обеспечивая возможность синегорцам с помощью мобильного интернета получать образование, пользоваться цифровыми государственными сервисами и быть на связи с «большой землей», - рассказал директор МегаФона в Магаданской области Илья Челышев.

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теги: МегаФон развитие сетей Магаданская область

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