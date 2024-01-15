Развитие сетей: МегаФон в Магаданской области - запуск LTE в Синегорье

MForum.ru
15.01.2024,
МегаФон развернул в поселке Синегорье телеком-оборудование 4G/LTE - до сих пор здесь работали только сети 2G/3G.
Синегорье - это поселок в Магаданской области на берегу реки Колыма, в окружении гор. Здесь живут около 2 тысяч человек, большинство которых работают на Колымской ГЭС.
«Наша статистика показывает, что жители небольших отдаленных поселков активнее горожан используют мобильный интернет. В Синегорье к концу прошлого года абоненты почти в два раза увеличили мобильный трафик. Поэтому мы совершенствовали оборудование базовых станций, обеспечивая возможность синегорцам с помощью мобильного интернета получать образование, пользоваться цифровыми государственными сервисами и быть на связи с «большой землей», - рассказал директор МегаФона в Магаданской области Илья Челышев.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МегаФон развитие сетей Магаданская область
--
Публикации по теме:
21.11. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон сообщает о завершении программы рефарминга частот в Магадане / MForum.ru
18.10. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Магаданской области - запуск в Балаганном / MForum.ru
17.11. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон расширил пропускную способность каналов связи в Магаданской области / MForum.ru
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
17.08. [Новости компаний] Телеком: МТС и МегаФон займутся подключениями социальных объектов к фиксированному интернету / MForum.ru
15.01. [Новинки] Анонсы: Представлены смартфоны серии Honor Magic6 со Snapdragon 8 Gen 3, 1 Тб памяти и 180 Мп камерой / MForum.ru
12.01. [Новинки] Анонсы: Poco M6 Pro с Helio G99-Ultra, 64 МП камерой и экраном 120 Гц представлен официально / MForum.ru
11.01. [Новинки] Слухи: Huawei P70 получит чипсет Kirin 9010 / MForum.ru
11.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor Magic 6 Lite с процессором Snapdragon 6 Gen 1 и АКБ 5300 мАч / MForum.ru
10.01. [Новинки] CES 2024: TCL представила линейку смартфонов 2024 модельного года / MForum.ru
10.01. [Новинки] Слухи: Vivo Pad 3 получит экран разрешением 13 дюймов / MForum.ru
09.01. [Новинки] Анонсы: Lenovo Tab M11 (2024) получит 4 года программной поддержки / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Huawei Enjoy 70 Pro с 4G-чипсетом Snapdragon 680 представлен официально / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Представлен OPPO Find X7 с 50 Мп строенной камерой и 6.78″ изогнутым OLED-дисплеем / MForum.ru
08.01. [Новинки] CES 2024: Samsung рассказала о новшествах ОС Tizen / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Realme 12 Pro и 12 Pro+ замечены в TENAA / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Индийский iQOO Neo9 Pro получит SoC Snapdragon 8 Gen 2 / MForum.ru
04.01. [Новинки] Анонсы: Наушники OnePlus Buds 3 представлены официально / MForum.ru
04.01. [Новинки] Анонсы: OnePlus Ace 3 получил до 1 Тб встроенной памяти / MForum.ru
04.01. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 13 Pro Plus на MediaTek Dimensity 7200 Ultra с 200 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
04.01. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 13 Pro 5G – чипсет Snapdragon 7s Gen 2 и экран 1.5K Dolby Vision OLED / MForum.ru
04.01. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 13 5G получил Dimensity 6080, AMOLED-дисплей 120 Гц и 108 Мп камеру / MForum.ru
04.01. [Новинки] Слухи: В сети появились рендеры Samsung Galaxy A35 / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: Vivo X100 и Vivo X100 Pro представлены в Индии / MForum.ru
03.01. [Новинки] Слухи: Для OnePlus 12R подтверждены АКБ емкостью 5500 мАч и экран LTPO 4.0 / MForum.ru