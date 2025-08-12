Развитие сетей: МТС в Магаданской области - оператор модернизировал телеком-инфраструктуру в Магадане

12.08.2025, MForum.ru

МТС сообщает о завершении очередного этапа модернизации телеком-инфраструктуры в столице Колымского края. Специалисты МТС обновили сеть LTE в микрорайонах и №3 и «Строитель» в центре Магадана.

Модернизация затронула все базовые станции, расположенные в двух крупных спальных районах Магадана. В зоне, где можно ощутить результат, находятся жители более 85 многоквартирных жилых домов.

«С завершением сезона отпусков жители Магадана стали больше проводить время дома, и мы видим, как возрастает нагрузка на сеть в спальных районах. Чтобы обеспечить стабильную работу телеком-сети, проводится комплекс технических и программных работ в ключевых городских районах. Это важно в перспективе приближающегося начала учебного года, когда ученики и их родители будут больше проводить времени дома, используя образовательные ресурсы, мессенджеры и платформы онлайн-конференций и совещаний. Традиционно трафик к этому времени увеличивается кратно», - рассказал директор филиала МТС в Магаданской области Евгений Никишин.

Ранее МТС обновила сеть LTE в микрорайонах «Речная», «Звезда», «6-й км» и «Пивзавод».

