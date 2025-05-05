Развитие сетей: МТС в Магаданской области - улучшена связь в поселке Омсукчан

MForum.ru
05.05.2025,
МТС сообщает об улучшении услуг связи в городе горняков и геологов Омсукчане, где проживает более 3 тысяч жителей. Модернизация затронула все базовые станции города, улучшение качества сети LTE можно заметить также на трассе Герба-Омсукчан.
«МТС проводит регулярную работу по улучшению качества связи как в крупных городах области, так и в малых и отдаленных населенных пунктах, чтобы колымчане с комфортом пользовались привычными цифровыми сервисами даже в северных районах области. Ранее мы уже обновили телеком-оборудование в Холодном и Дукате. Более 1500 жителей получили доступ к цифровым сервисам на высоких скоростях даже в часы пиковых нагрузок на сеть», - рассказал директор МТС в Магаданской области Евгений Никишин.
Омсукчан основан геологами и горняками, которые в 1930-е годы обнаружили в этом районе богатые залежи угля, серебреных, золотых и оловянных руд. Сегодня посёлок один из перспективных горнорудных центров Магаданской области.
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теги: МТС развитие сетей Магаданская область
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