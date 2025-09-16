Развитие сетей: МегаФон в Магаданской области - покрытие 4G появилось в районе мыса Нюкли на побережье Охотского моря

16.09.2025, MForum.ru

Покрытие появилось, поскольку МегаФон запустил здесь новую базовую станцию. На мысе Нюкли оборудована смотровая площадка для туристов и местных жителей, с нее открываются живописные виды. После установки новой базовой станции в популярном туристическом месте, LTE-покрытие стало более надежным, а скорость передачи данных достигает 60 Мбит/с. В зону покрытия попадает и участок автомобильной дороги между поселком Ола и Магаданом, долина реки Ола и Ольская лагуна.

«Туристический интерес к Магаданской области растет год от года. Уникальная природа и история региона все больше привлекают как жителей центральной части страны, так и самих магаданцев. Мы обеспечили стабильную LTE-связь в одном из часто посещаемых мест. Для наших абонентов доступ ко всем цифровым сервисам стал более удобным: от навигации до безналичной оплаты услуг, а также помогает комфортно погрузиться в атмосферу северного региона», — отметил директор МегаФона в Магаданской области Максим Загинай.

