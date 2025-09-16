Развитие сетей: МегаФон в Магаданской области - покрытие 4G появилось в районе мыса Нюкли на побережье Охотского моря

MForum.ru
16.09.2025,
Покрытие появилось, поскольку МегаФон запустил здесь новую базовую станцию. На мысе Нюкли оборудована смотровая площадка для туристов и местных жителей, с нее открываются живописные виды. После установки новой базовой станции в популярном туристическом месте, LTE-покрытие стало более надежным, а скорость передачи данных достигает 60 Мбит/с. В зону покрытия попадает и участок автомобильной дороги между поселком Ола и Магаданом, долина реки Ола и Ольская лагуна.
«Туристический интерес к Магаданской области растет год от года. Уникальная природа и история региона все больше привлекают как жителей центральной части страны, так и самих магаданцев. Мы обеспечили стабильную LTE-связь в одном из часто посещаемых мест. Для наших абонентов доступ ко всем цифровым сервисам стал более удобным: от навигации до безналичной оплаты услуг, а также помогает комфортно погрузиться в атмосферу северного региона», — отметил директор МегаФона в Магаданской области Максим Загинай.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: развитие сетей Магаданская область МегаФон
--
Публикации по теме:
26.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Магаданской области - вдвое расширено покрытие LTE в селе Балаганное / MForum.ru
12.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Магаданской области - оператор модернизировал телеком-инфраструктуру в Магадане / MForum.ru
24.06. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Магаданской области - оператор модернизировал сеть LTE в столице Колымы / MForum.ru
19.05. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Магаданской области - базовая станция появилась в поселке энергетиков Синегорье / MForum.ru
05.05. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Магаданской области - улучшена связь в поселке Омсукчан / MForum.ru
16.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31 5G и Y31 Pro 5G официально представлены в Индии / MForum.ru
16.09. [Новинки] Слухи:Huawei Watch GT 6 и Watch GT 6 Pro готовятся к анонсу / MForum.ru
15.09. [Новинки] Слухи: В сеть просочились изображения Moto G 2026 и G Play 2026 / MForum.ru
15.09. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 10 VII представлен официально / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: HMD Vibe 5G, HMD 101 и HMD 102 представлены официально / MForum.ru
11.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Xiaomi 16 / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Apple iPhone 17 Pro и 17 Pro Max представлены официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Apple AirPods Pro 3 представлены официально / MForum.ru
10.09. [Не сотовые] Анонсы: Apple Watch SE 3 и Watch Ultra 3 представлены официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Apple Watch Series 11 представлены официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone Air – самый тонкий iPhone / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone 17 представлен официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Honor Play 10T с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
09.09. [Новинки] Слухи: Xiaomi 16 Pro может получить камеру, как у Huawei Mate 80 RS Ultimate / MForum.ru
09.09. [Новинки] Слухи: Sony Xperia 10 VII готовится к анонсу / MForum.ru
08.09. [Новинки] Анонсы: Honor Play10 на Android Go Edition представлен официально / MForum.ru
08.09. [Новинки] Слухи: Появились подробности о новых флагманах Samsung / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Mini – компактный планшет с поддержкой спутниковой связи / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S11 и Galaxy Tab S11 Ultra представлены официально / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S25 FE с Android 16 и с One UI 8 представлен официально / MForum.ru