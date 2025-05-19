Развитие сетей: МТС в Магаданской области - базовая станция появилась в поселке энергетиков Синегорье

MForum.ru
19.05.2025,
МТС сообщает о расширении покрытия сети LTE в Ягоднинском округе. Почти для 2 тысяч жителей поселка Синегорье скорость мобильного интернета выросла на треть, по данным оператора.
Новая БС дополнила существующее покрытие, обеспечив стабильным сигналом центральную часть поселка.
«Наша задача – создать максимально комфортные цифровые условия для жителей посёлка и всей области. Чтобы обеспечить постоянно растущие цифровые потребности сельчан, понадобилась установка дополнительного оборудования. Новая базовая станция МТС позволяет пользоваться скоростным мобильным интернетом не только жителям посёлка, служащим крупного энергопредприятия Колымы, но и путешественникам, любителям промышленного туризма», - рассказал директор МТС в Магаданской области Евгений Никишин.
Синегорье – посёлок энергетиков, расположенный на севере Магаданской области. Местное энергопредприятие обеспечивает электроэнергией столицу и населенные пункты Колымы, а также крупные промышленные и производственные компании региона.
Ранее МТС улучшила связь в поселках Омсукчан и Дукат.
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теги: МТС Магаданская область развитие сетей
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