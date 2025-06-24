Развитие сетей: МТС в Магаданской области - оператор модернизировал сеть LTE в столице Колымы

MForum.ru
24.06.2025,
МТС обновила сеть LTE в центральной части Магадана и в кварталах с плотной застройкой. Был проведен рефарминг частот и развернуто новое оборудование. По данным компании, улучшение услуг могут заметить также жители микрорайонов Речная, Звезда, 6-й км, Пивзавод и Строитель.
«В связи с планомерным ростом интернет-трафика мы провели масштабную модернизацию, добавив скорость мобильному интернету и повысили качество голосовой связи как в центре Магадана, так и в отдалённых районах. Это особенно важно с наступлением лета и сезона отпусков, когда горожане строят планы, устраивают выезды на природу и активно проводят время на свежем воздухе. Традиционно благодаря общению в соцсетях, видеозвонкам, загрузке «тяжелых» видео и кинопросмотрам трафик в этот период значительно возрастает», - рассказал директор МТС в Магаданской области Евгений Никишин.
Ранее МТС запустила новую базовую станцию в поселке энергетиков Синегорье, а также обновила сеть LTE в посёлках Омсукчан, Холодный и Дукат.
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теги: Магаданская область развитие сетей МТС
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