Развитие сетей: МегаФон в Магаданской области - в поселке Сокол скорость скачивания выросла до 20 Мбит/с

12.09.2024, MForum.ru

Инженеры компании МегаФон расширили покрытие 4G в поселке Сокол в Магаданской области. Пользователи получили возможность скачивать данные на скоростях до 20 Мбит/с.

Сокол - большой по меркам Магаданской области поселок, здесь живет порядка 4 тысяч человек. В поселке есть большой спортивный комплекс, оборудована освещенная лыжная трасса.

В рамках подготовки к сезону, оператор модернизировал действующее телеком-оборудование в стандарте LTE, нарастив емкость сети и скорость мобильного интернета.

Базовую станцию разместили так, что сигнал покрывает не только улицы в Соколе, но и прилегающие территории, в частности, трассу к аэропорта им. Владимира Высоцкого и участок проходящей рядом федеральной автомагистрали.

«По данным аналитиков, пользователи в Соколе занимают второе место в области по объему потребления мобильного трафика. Для многих гостей региона этот населенный пункт становится стартовой точкой для знакомства с Колымой. Мы улучшили качество мобильной связи в Соколе, чтобы местные жители и пользователи, приезжающие в нашу область в качестве туристов или на работу, могли комфортно подключаться к LTE-связи — пользоваться мессенджерами, электронной почтой, развлекательными сервисами или государственными услугами», — прокомментировал директор МегаФона в Магаданской области Илья Челышев.

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теги: МегаФон развитие сетей Магаданская область

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