Развитие сетей: МТС в Магаданской области: улучшена связь на участке федеральной трассы Р-504 Колыма

29.11.2024, MForum.ru

МТС сообщает о модернизации оборудования связи в поселке Холодный, расположенном на участке федеральной трассы Р-504. Теперь покрытие сети LTE доступно на всей территории поселка, а также на участке горнорудного предприятия.





Через поселок Холодный проходит Колымская трасса на участке от Нексикана к Сусуману. Эта автодорога соединяет северо-восточные районы Якутии и Магаданскую область.

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теги: Магаданская область МТС развитие сетей

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