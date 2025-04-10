Развитие сетей: МТС в Магаданской области - интернет LTE ускорился в поселке Дукат на севере

MForum.ru
10.04.2025,
МТС сообщает о проведенной модернизации телеком-инфраструктуры в поселке Дукат на севере Магаданской области. Скорости выросли на 30% для более, чем тысячи жителей поселка и вахтовикам, сотрудникам местного градообразующего предприятия - речь идет о Серебре Магадана.
«МТС последовательно развивает телеком-инфраструктуру в регионе, запуская новые базовые станции и модернизируя оборудование», - рассказал директор филиала МТС в Магаданской области Евгений Никишин.
Справка: Дукат – молодой поселок, назван в честь одноименного серебряного прииска, расположенного неподалеку. В середине 1960-х годов геологическая партия открыла крупное месторождение благородного металла, которому дали название в честь средневековой венецианской монеты дукат.
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теги: развитие сетей Магаданская область МТС
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